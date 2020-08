MARINA DI MASSA – Il maltempo di qualche settimana fa non aveva a risparmiato la statua della Madonnina in prossimità della foce del torrente Brugiano. Un albero è stato sradicato completamente dal vento e si era abbattuto sull’opera. Una volta rimosso dai Vigili del Fuoco, la Madonnina è apparsa decapitata di netto.

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, aveva rassicurato tutti i concittadini promettendo che l’Amministrazione si sarebbe presa cura la statua, uno dei simboli di Marina, ma un residente di quella zona ha segnalato a La Voce Apuana come nulla sia cambiato da quel giorno: “Ecco come è stata lasciata la Madonnina del Brugiano – ci scrive – È possibile secondo voi lasciarla in queste condizioni? Letteralmente decapitata, e per di più l’argine dove il maltempo ha sradicato la pianta, non è ancora stato ripristinato. È l’esempio in negativo del degrado e delle pessime condizioni in cui è lasciata la zona. Mi chiedo – conclude – se non sia il momento di sistemare almeno la statua.Oggi come oggi salviamo almeno la Fede”.