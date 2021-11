Torna l’offerta didattica del Parco delle Apuane: contributi e bus gratis alle scuole

APUANE – “Rinnovare il Parco per le prossime generazioni” è il titolo dell’offerta didattica per l’anno scolastico 2021-2022, che declina, ormai da tradizione consolidata, il tema dell’anno, così come stabilito da organizzazioni e organismi mondiali e continentali. L’Unione Europea ha proclamato il 2022 “Anno Europeo della Gioventù” e su questo il Parco ha costruito il proprio progetto, che contiene contributi a favore di scuole di ogni ordine e grado (da selezionare attraverso bando pubblico), per proposte di divulgazione naturalistica e di educazione ambientale. L’offerta di questo nuovo anno scolastico si propone di ritornare alla modalità in presenza e sul territorio, interrotta dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

L’offerta del Parco si articola in quattro diverse tipologie:

Percorsi dentro e fuori i musei del/nel parco con cui si mettono a disposizione percorsi di approfondimento interni ed esterni ad ogni struttura museale dell’area protetta: l’ApuanGeoLab a Equi Terme (Fivizzano) e la (Geo)Park Farm a Bosa di Careggine, che appartengono al sistema museale vero e proprio dell’ente, ma anche in quelle strutture che comunque concorrono a completare l’offerta di servizi culturali di valore naturalistico dell’area apuana, come l’Orto botanico a Pian della Fioba di Massa, il Museo delle Grotte a Equi Terme, l’Antro del Corchia e le Miniere dell’Argento vivo a Levigliani; Percorsi del “Vivere il parco”, attività volta a far vivere l’ambiente nelle strutture che il Parco ha certificato e segnalato per le loro scelte ecocompatibili; “Il parco nel quaderno” – concorso Giuseppe Nardini, secondo cui le scuole dovranno descrivere un itinerario naturalistico all’interno dell’area protetta e/o contigua, potendolo corredare ed illustrare con immagini, disegni, interviste, poesie e quanto la creatività suggerisce; “Faccio parco” – concorso Alfredo Lazzeri, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli istituti scolastici nell’elaborazione di idee concrete e proposte fattibili per attuare iniziative di conoscenza e valorizzazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

All’offerta 2021-2022 il Parco ha destinato un importo totale di € 25.000,00 a cui si aggiungono i contributi per il trasporto scolastico (circa 13.300,00 euro) con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione degli istituti scolastici. Le scuole dovranno presentare la loro manifestazione d’interesse unicamente all’indirizzo di posta certificata dell’Ente Parco: parcoalpiapuane@pec.it. entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 10 dicembre 2021.