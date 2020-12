Confartigianato, nel 2021 i corsi di aggiornamento per estetisti e tatuatori

MASSA CARRARA – La Confartigianato Imprese di Massa-Carrara, in collaborazione con la propria Agenzia Formativa accreditata Cedit e con la Regione Toscana, ha programmato la realizzazione di un corso di aggiornamento, come previsto dalla normativa vigente, per estetiste e tatuatori. Il corso, nel caso si raggiunga il numero minimo di partecipanti, si terrà nei primi mesi del 2021.

Per le estetiste la Legge Regione Toscana n. 28/04 e l’art. 89 del DPGR n. 47/r/ 2007 e successive modifiche, prevede che svolgano ogni 5 anni un corso di aggiornamento della durata complessiva di 20 ore, insieme a collaboratrici e dipendenti, in possesso dei requisiti previst,.

Anche per i tatuatori la normativa (L.R: 31/05/2004 n.28 e il DPRG del 02/10/2007) prevede l’obbligo di un aggiornamento formativo ogni 5 anni.

Invitiamo estetiste e tatuatori a verificare la loro situazione in merito alla scadenza dei cinque anni dall’ultimo aggiornamento effettuato e nel caso contattare la sede provinciale della Confartigianato(Carrara, Via Frassina 65) tel. 0585.1980393// 328.7431361 Luciano Franchi) e-mai: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it per informazioni e iscrizioni.