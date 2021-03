Prosegue lo screening a Pontremoli: domenica mattinata di test rapidi

PONTREMOLI – Non si ferma la campagna di screening con test rapidi organizzata dal Comune di Pontremoli, che questo fine settimana verrà effettuata esclusivamente durante la mattinata di domenica 14 marzo, dalle ore 9:15 alle ore 11:45 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, in piazza della Repubblica.

Il servizio è stato messo a disposizione dei cittadini residenti a Pontremoli, con particolare attenzione al mondo della scuola (insegnanti, studenti, operatori vari), ma sarà fruibile anche da coloro i quali per motivi lavorativi, professionali e di studio frequentino stabilmente la città. Tamponi antigenici rapidi eseguiti da personale sanitario qualificato e da effettuarsi esclusivamente previa prenotazione al numero 0187.4601235 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00. Sarà preferibile raggiungere il luogo indicato in autovettura.

Si ricorda a tutti coloro che vorranno sottoporsi ai test rapidi che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e che i minori dovranno essere accompagnati dai genitori. È possibile anche per chi ha già effettuato un tampone rapido in precedenza, sottoporsi nuovamente al test per permettere un tracciamento il più puntale e capillare possibile. Non potranno sottoporsi al test rapido persone che hanno in corso per disposizione di Asl il regime di quarantena o isolamento fiduciario, oppure in caso di presenza di sintomi riconducibili a covid-19.