Alla scuola di Piazza a Montignoso continua il potenziamento della lingua inglese

MONTIGNOSO – Apprendere divertendosi: alla scuola Primaria G. Sforza di Piazza a Montignoso continua il potenziamento della lingua inglese con Randy Daniella Neerhoj, docente madrelingua.

«E’ un percorso su cui stiamo investendo da circa tre anni ormai – spiega l’assessora Giorgia Podestà – perchè crediamo fortemente che l’insegnamento della lingua sia un elemento qualificante non soltanto per l’istruzione dei nostri ragazzi dal punto di vista didattico, ma anche per una crescita più completa, più aperta e accogliente».

Il progetto permetterà infatti di aumentare le ore di inglese all’interno dell’istituto, accanto alle normali attività in lingua già previste dal percorso di studio, e in modo totalmente gratuito. Sono circa settanta i bambini e le bambine che saranno seguite dalla docente, dalla prima elementare fino alla classe quinta.

«Teniamo molto a questo progetto – afferma la Dirigente Scolastica dell’Ist. Comprensivo G.B. Giorgini Tosca Barghini – è bene che i ragazzi abbiamo una impostazione di lingua fin dai primi passi come la pronuncia, ma si stratta anche di relazionarsi con una cultura nuova. La stessa docente madrelingua rappresenta un modo per potersi relazionare e avvicinarsi ad altre identità, ad un mondo diverso dal proprio. Il supporto del Comune è stato fondamentale, vorremmo che il progetto potesse diventare un’attività a sistema all’interno del nostro istituto».