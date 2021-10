Carrara, al via l’indagine sul Reddito di inclusione

CARRARA – A breve avrà inizio un’indagine nazionale sul Reddito di Inclusione (REI), prima misura nazionale di contrasto alla povertà, indagine che coinvolgerà anche il Comune di Carrara. L’importante ricerca è condotta dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) in collaborazione con Ipsos. L’obiettivo è capire se le politiche realizzate in favore dei cittadini interessati abbiano raggiunto i risultati sperati: è un’occasione unica per dare ai cittadini e alle cittadine la possibilità di esprimere direttamente il loro punto di vista e le loro esigenze, affinché tali interventi siano sempre più vicini ai reali bisogni delle persone.

Il Comune di Carrara è stato selezionato, insieme ad altri Comuni italiani, per la realizzazione di questa indagine. La raccolta di dati sarà effettuata su un campione di circa 5.000 famiglie residenti in Italia a cui sarà somministrata un’intervista di persona o per telefono. Le interviste saranno condotte da rilevatori esperti in ricerche sociali, muniti di tesserino identificativo, che saranno presenti sul territorio comunale per prendere contatto e svolgere le interviste ai cittadini selezionati. L’Amministrazione comunale invita, pertanto, la cittadinanza a collaborare, data la serietà e fondatezza della rilevazione. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito INAPP https://inapp.org/it/archivio_rilevazioni/reddito-di-inclusione-rei-e-reddito-di-cittadinanza-rdc