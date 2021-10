CARRARA – Con l’anno scolastico 2021/22 prende il via anche a Bonascola il progetto “Zerosei”, il percorso di “continuità” tra l’ultimo anno del nido e il primo di scuola dell’infanzia. Dopo i riscontri postivi dell’esperienza maturata a Marina di Carrara, tra il nido Girotondo e la scuola dell’Infanzia Giampaoli, l’iniziativa sarà replicata tra il nido “Il Koala” e alla scuola dell’Infanzia “San Luca”. Nei mesi scorsi è stato sottoscritto un protocollo ad hoc tra tra Comune di Carrara e Istituto Comprensivo “Fossola Gentili” per cui i bambini iscritti all’ultimo anno del nido e quelli del primo anno dell’infanzia, saranno protagonisti di un percorso di continuità, nell’ambito di un vero e proprio “Polo dell’Infanzia” costituito in ottemperanza alle linee guida previste dalle norme regionali e nazionali che incentivano questo tipo di esperienze.

«Oggi abbiamo inaugurato ufficialmente il progetto: è una bella iniziativa che consente di valorizzare l’opportunità pedagogica della continuità educativa e di potenziare lo sviluppo della rete dei servizi educativi e scolastici del territorio, favorendo anche la conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, nonché il benessere dei bambini» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale che ha visitato stamani le due scuole coinvolte. Con l’attivazione del progetto è stato apportato un incremento del personale e attivati corsi di formazione dedicati per gli educatori dell’asilo nido e per i docenti della scuola dell’infanzia, così come previsto dall’Intesa stipulata tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.