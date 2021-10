In arrivo il bando per i contributi alle microimprese danneggiate dalla pandemia

CARRARA – Nuovo bando in arrivo per l’assegnazione di contributi alle microimprese danneggiate dalla crisi economica innescata dalla pandemia. La giunta carrarese ha infatti deliberato la nuova versione del testo pubblicato lo scorso febbraio, grazie al quale erano già stati assegnati 60mila euro. A breve quindi sul sito del Comune di Carrara sarà pubblicato un nuovo avviso, rivisto e corretto con l’obiettivo dichiarato di ampliare la platea dei beneficiari.

«Il nostro intento è stato fin da subito quello di dare un aiuto concreto ai piccoli imprenditori, che poi sono nostri concittadini ai quali tutti ci rivolgiamo nella nostra quotidianità. Sappiamo quanto hanno sofferto questi due anni ma trovare le modalità per assegnare il contributo non è stato facile. Spero che la nuova formula, che mette a loro disposizione oltre 400mila euro, possa essere quella giusta e sfociare in numerose assegnazioni» ha dichiarato l’assessore al Commercio Daniele Del Nero.

Le novità principali sono sostanzialmente due: la riduzione di fatturato minima per fare domanda passa dal 50 al 30% e potranno presentare istanza anche coloro che non sono in regola con il pagamento dei tributi comunali a patto di impegnarsi formalmente a saldare il debito, anche attraverso la sottoscrizione di un piano di rateizzazione. Il contributo per ciascuna microimpresa varierà a seconda della riduzione di fatturato e ammonterà a 1600 euro per coloro che hanno perso fino al 50%, a 2000 euro per coloro che hanno perso più del 50% mentre le attività avviate nell’anno 2020 (cui non è richiesta la quantificazione della perdita di fatturato e dei corrispettivi) potranno ricevere fino a 2000 euro a seconda degli effettivi mesi di operatività nel corso del 2020. Tutti i dettagli sulle categorie di imprese che possono presentare domanda, le informazioni su modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione dei contributi, saranno indicati sul sito istituzionale del Comune di Carrara contestualmente alla pubblicazione del bando, la prossima settimana.