Il Comune di Carrara ha aderito alla campagna Nastro Rosa promossa dall’Airc

CARRARA – L’amministrazione comunale di Carrara aderisce anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa, promossa da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Venerdì primo Ottobre, sarà illuminata di rosa la “ Fontana della Bagnante” di Aldo Buttini (conosciuta come “La Venere”), in Largo 25 Aprile.

L’illuminazione è resa possibile grazie alla collaborazione di Nausicaa spa (la Società multi servizi del Comune di Carrara), che partecipa, inoltre, all’iniziativa promuovendo all’interno delle farmacie comunali una raccolta fondi. Per tutto il mese di Ottobre i clienti delle farmacie comunali saranno invitati a effettuare una donazione in favore di Airc, per la quale saranno ringraziati con la distribuzione di una spilletta raffigurante un Nastro Rosa.

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro da oltre 55 anni supporta la migliore ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più curabile, informando i cittadini sui progressi della ricerca e sull’importanza di adottare corretti stili di vita per ridurre il rischio di tumore. Nel mese di Ottobre, dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno, ANCI sostiene la campagna di sensibilizzazione di AIRC rivolta a tutte le donne. Il tumore al seno colpisce circa 55.000 donne ogni anno e l’obiettivo è arrivare a curale tutte. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando fino all’87% la sopravvivenza, a cinque anni dalla diagnosi. Resta, però, il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo AIRC, in occasione della campagna Nastro Rosa, invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. Un traguardo questo fondamentale rispetto al quale ANCI ha voluto dare il proprio contributo partecipando a un evento di sensibilizzazione nazionale, al quale anche il Comune di Carrara ha ritenuto doveroso aderire.