Rimborso trasporto scolastico: aperte le domande al Comune di Carrara

Il Comune di Carrara informa che è possibile presentare la domanda per l’erogazione del contributo denominato “Rimborso Trasporto Pubblico 21-22” sugli abbonamenti del gestore del trasporto pubblico locale (ad oggi, CCT NORD) sottoscritti dagli utenti per l’anno scolastico 2021-2022.Il contributo sarà erogato, fino a esaurimento delle risorse disponibili assegnate all’Amministrazione comunale, agli alunni residenti nel Comune di Carrara, iscritti e che frequentano le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. in corso di validità (rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/13) con un valore non superiore a € 36.151,98.

In base all’abbonamento sottoscritto, il rimborso potrà essere erogato in maniera progressiva a seconda della fascia ISEE 2021 corrispondente, fino a un massimo di 280 euro (urbano) o 350 euro (extraurbano). La domanda, indirizzata al Dirigente del Settore Attività produttive/ Cultura e Biblioteca/ Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara, può essere presentata esclusivamente mediante accesso al portale web genitori “Simeal”( https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php ) attraverso una delle seguenti modalità: SPID (Sistema Pubblico di identità digitale), oppure Carta nazionale dei servizi/Tessera Sanitaria/Carta di Identità Elettronica.

Per ulteriori informazioni è stato attivato un supporto dedicato telefonico ai numeri 0585/641455–454-253, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30. Oppure è possibile scrivere una mail a claudia.bedini@comune.carrara.ms.it alessandra.furia@comune.carrara.ms.it

L’avviso comunale per l'assegnazione del contributo è scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo

web.comune.carrara.ms.it , oppure è disponibile presso l’Ufficio URP del Comune.