Carrara, torna il nido estivo: quattro sedi aperte anche a luglio

CARRARA – Torna l’ormai tradizionale nido estivo: l’amministrazione ha deciso di confermare il servizio anche alla luce del sondaggio effettuato tra le famiglie dei piccoli utenti dal quale è emersa una richiesta consistente anche per il mese di luglio. Per questo motivo “I Cuccioli” di via Erevan, “La Cicogna” di via Bassagrande, “La Trottola” di via Marco Polo e “Le Mimose”, di via Luni, prolungheranno l’attività educativa fino alla fine del mese prossimo, con orario 7.30 – 16,00.

La giunta ha approvato oggi la delibera di avvio del programma che dà una risposta concreta alle istanze delle famiglie: «Il prolungamento dell’apertura di quattro nidi è un servizio fondamentale per molte mamme e papà. I genitori sanno di affidare i loro bimbi a personale qualificato ed esperto, anche nei mesi estivi. Non solo: la continuità nell’esperienza educativa rappresenta per i più piccini un elemento di sicurezza e serenità, un fattore non da poco dopo un periodo di grandi stravolgimenti come quello della pandemia. Questo servizio insieme a quello dei Centri estivi garantisce anche nei mesi più caldi un’offerta pubblica di qualità per un’ampia fetta della popolazione minorile che va praticamente dai primi mesi di vita agli 11 anni» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.