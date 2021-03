“Del contemporaneo”, venerdì 12 marzo il prossimo incontro sull’arte del XXI secolo

CARRARA – Proseguono venerdì 12 marzo gli incontri in streaming del ciclo “Del contemporaneo. Linguaggi, pratiche e fenomeni dell’arte del XXI secolo”, con la partecipazione di Cristina Baldacci, storica dell’arte contemporanea, e dell’artista Linda Fregni Nagler.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Carrara, a cura della Direttrice del mudaC Laura Barreca, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Carrara e con il supporto tecnico di Nausicaa Spa.

Nel corso della conversazione, coordinata da Laura Barreca, Cristina Baldacci ripercorrerà attraverso il suo libro “Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea” la lunga e articolata storia dell’interesse per la pratica archivistica ricomponendo il ricco mosaico dei ruoli, dei significati, delle forme (mappa/atlante, album/diario, museo/Wunderkammer, schedario/database) che l’archivio ha assunto nel corso del tempo e la sua rilevanza come opera d’arte, quindi come sistema classificatorio atipico e, per certi versi, impossibile. Ben prima che la diffusione dei social network e dei mezzi di registrazione ci rendesse tutti potenziali archivisti, gli artisti contemporanei hanno ripensato le forme di catalogazione usando linguaggi e media a loro disposizione, spesso ispirandosi a compendi visivi e “musei portatili” di illustri antecedenti novecenteschi, come il Bilderatlas di Warburg e il museo immaginario di Malraux. Che dietro ogni slancio tassonomico ci sia desiderio di ordine, ricerca identitaria, insofferenza verso la tradizionale organizzazione della conoscenza e del potere, o un mero horror vacui che spinge i disposofobici a realizzare dei veri santuari della banalità, alla base c’è sempre il bisogno di restituire una logica più profonda a relitti e tracce: prelevati, assemblati e reimmessi in un nuovo contesto, si caricano di un valore inatteso. Ecco allora che l’archivio non è più solo un cumulo inerte di documenti da cui scaturisce quel turbamento che il filosofo Jacques Derrida associa al processo mnestico, ma diventa, in senso foucaultiano, un dispositivo critico capace di rigenerare le consuete logiche di salvaguardia, utilizzo e diffusione del sapere, di riattivare la memoria e la coscienza politica. In quest’ottica, l’artista diventa attore primario del cambiamento sociale e culturale.

Cristina Baldacci è storica dell’arte contemporanea e dal 2018 ricercatrice all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna Storia della fotografia. I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’archivio come metafora e forma d’arte; sulle pratiche di appropriazione, montaggio e reenactment; sulla teoria delle immagini e la cultura visuale; sulla scultura e l’installazione. È’ ’convenor del ‘Re-’ Interdisciplinary Network (CRASSH, University of Cambridge) e membro del gruppo di ricerca Global Art Archive (Universitat de Barcelona). È’ stata fellow e affiliated fellow all’ICI Berlin. Tra le sue pubblicazioni, la monografia Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea e i volumi co-curati Quando è scultura (con C. Ricci, 2010), Montages: Assembling as a Form and Symptom in Contemporary Arts (con M. Bertozzi, 2018), Abstraction Matters: Contemporary Sculptors in Their Own Words (con M. Bertolini, S. Esengrini, A. Pinotti, 2018), Double Trouble in Exhibiting the Contemporary: Art Fairs and Shows (con C. Ricci, A. Vettese, 2020), Over and Over and Over Again: Reenactment Strategies in Contemporary Arts and Theory (con C. Nicastro, A. Sforzini, in uscita).

Linda Fregni Nagler è un’artista che lavora principalmente con il medium fotografico. È nata a Stoccolma e vive a Milano, dove si è diplomata nel 2000 e dove insegna al master di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e presso la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA). Il suo lavoro è una ricerca alle origini dello sguardo moderno e si concentra sul medium fotografico e la sua storia, attraverso una pratica che intreccia le caratteristiche del lavoro dell’artista, quelle dello studioso e del collezionista. Il suo studio è, prima ancora che luogo di produzione, un luogo di ricezione dove, dopo un percorso di scelta e raccolta meticolose, le fotografie confluiscono per essere rielaborate e riattivate, per assumere così nuovi significati. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive, fra queste la 55° Biennale di Venezia (2013), in prestigiosi Musei sia in Italia (MAXXI Roma, Fondazione Olivetti Roma, Triennale Milano, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) che all’estero (Moderna Museet Stockholm, Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, Columbia University NY, Nouveau Musée National de Monaco, ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe). Nel 2007 ha ricevuto il New York Prize del Ministero degli Affari Esteri e della Columbia University. Nel 2008 ha vinto la residenza della Dena Foundation di Parigi, nel 2014 ha ottenuto una residenza presso lo Iaspis (Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists) di Stoccolma e nel 2016 ha vinto il Premio ACACIA. Tra le sue principali pubblicazioni: The Hidden Mother (MACK, Londra, 2013), Hercule Florence. Le Nouveau Robinson (Humboldt, Milano, 2017), Yama no Shashin (Humboldt, Milano, 2018). È rappresentata dalle Gallerie Monica De Cardenas (Milano, Zuoz) e Vistamare/Vistamare studio (Pescara, Milano).