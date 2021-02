Carrara, possibile scaricare la certificazione della spesa per la refezione scolastica

CARRARA – Il Comune di Carrara ricorda che anche quest’anno è possibile scaricare in autonomia direttamente dalla pagina web personale Spazio Scuola www.schoolesuite.it/default1/carrara la certificazione della spesa per la refezione scolastica comunale 2020, necessaria al fine della detrazione prevista del 19% dei costi dalle imposte per ogni figlio. Dopo l’accesso alla pagina tramite le credenziali personali, alla sezione “documenti disponibili”, è possibile scaricare in formato pdf, in ogni momento, il documento di certificazione.

La detrazione riguarda gli utenti iscritti nel corso dell’anno solare 2020 presso una Scuola dell’infanzia o Scuola Primaria (Elementare) o Scuola Secondaria di Primo Grado (Media) che garantisce il servizio di refezione scolastica comunale.

Per gli utenti che abbiano frequentato un Asilo Nido comunale nel corso della prima metà del 2020, non è possibile scaricare in autonomia il documento. Per questa e altre problematiche specifiche, o per informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Entrate Scolastiche del Settore Attività produttive / Cultura e biblioteca / Servizi educativi e scolastici del Comune, telefonando al numero 0585/641239, da lunedì a venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e il martedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, oppure scrivendo una mail all’indirizzo nada.bruschi@comune.carrara.ms.it