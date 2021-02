A Carrara Consiglio comunale solenne per il Giorno del Ricordo

CARRARA – Per celebrare il Giorno del Ricordo, mercoledì 10 febbraio, alle ore 11.00, si terrà il Consiglio comunale di Carrara in forma solenne e in modalità videoconferenza, al fine di evitare assembramenti nell’ambito delle misure dettate per l’emergenza sanitaria, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 47, 48, 50 e 57 del vigente regolamento e ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto.

I lavori del Consiglio saranno aperti dai saluti del Presidente del Consiglio comunale di Carrara Michele Palma e del Sindaco Francesco De Pasquale: di seguito è previsto l’intervento dei rappresentanti dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Sergio Tabanelli e Luisa Bari.

È possibile seguire la seduta in diretta Facebook sulla pagina della Presidenza del Consiglio comunale all’indirizzo www.facebook.com/presidenzaconsigliocomunale.carrara

Il Consiglio comunale sarà preceduto, alle ore 8.30, dalla deposizione di una corona presso la Colonia Vercelli (ex Campo Profughi) a Marina di Carrara, alla presenza del Gonfalone della Provincia, del sindaco Francesco De Pasquale e delle Autorità. In osservanza delle norme antiCovid è stato necessario limitare le presenze.

Il Parlamento italiano ha istituito con legge n.92 del 30 marzo 2004 il Giorno del Ricordo quale solennità civile nazionale da celebrare il 10 febbraio di ogni anno per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Presso la Colonia Vercelli (ex Campo Profughi) a Marina di Carrara trovarono accoglienza oltre 1200 famiglie negli anni tra il 1943 e il 1954, provenienti soprattutto da Zara e da Fiume.