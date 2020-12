Carrara sostiene i “Pensieri di Natale” di Ctt: per i vincitori laboratori nei musei cittadini

CARRARA – C’è tempo fino a fine mese per votare sulla pagina Facebook di CTT Nord le frasi a tema natalizio prodotte dagli studenti delle classi seconde e terze delle scuole primarie che hanno partecipato al progetto “Pensieri di Natale”.

Come ogni anno anche le scuole della nostra città hanno aderito a questa bella iniziativa promossa da CTT Nord in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Massa-Carrara. «La conferma di questo progetto in un periodo così delicato è molto importante perché da un lato permette di dare ai nostri alunni un senso di normalità e dall’altro permette loro di esternare proprio attraverso i pensieri le sensazioni e le emozioni innescate da questa emergenza. – dichiara il sindaco Francesco De Pasquale – Non è un caso che molte frasi siano dedicate al Covid: queste, sono certo, aiuteranno insegnanti e famiglie a supportare i bambini davanti alle sfide che pone la pandemia anche dal punto di vista psicologico. Da insegnante e da padre, oltre che da primo cittadino, mi sento di ringraziare Ctt per aver realizzato il progetto, nonostante tutte le difficoltà di quest’anno» .

I pensieri più votati e quelli più apprezzati dalla giuria permetteranno alle classi di riferimento di effettuare attività di laboratorio messe a disposizione dal Comune di Carrara presso i musei cittadini nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 e di ricevere una fornitura di quaderni in carta riciclata donata da Nausicaa Spa. Inoltre, grazie a Libreria Bajni e Cartolibreria Cantini, partner dell’iniziativa, tutte le 150 classi partecipanti nella provincia di Massa-Carrara avranno un premio.