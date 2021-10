AULLA – Il Comune di Aulla ha messo a bilancio 90mila euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali di Aulla capoluogo, Albiano, Bibola-Vecchietto, Bigliolo, Canova, Caprigliola, Gorasco, Pallerone, Olivola, Quercia. In occasione della imminente giornata di Commemorazione dei Defunti il sindaco Roberto Valettini commenta: “Il rispetto dei nostri defunti e la dignità dei luoghi dove sono deposti è una delle priorità della nostra Amministrazione. Per questo sono stati espletati già interventi in urgenza presso tutti i nostri cimiteri, significativamente presso quelli di Aulla, Pallerone ed Albiano, e sono stati stanziati 90mila euro per le opere di risistemazione di tutti i cimiteri del nostro comune”. Il Comune ricorda che i cimiteri comunali di Aulla sono aperti alle visite con orario continuato 24 ore su 24.