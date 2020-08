AULLA – Anche Aulla entra a far parte del programma turistico di Sigeric – Servizi per il turismo. Nasce, infatti, una nuova collaborazione tra l’associazione e il Comune per dare risalto alle bellezze del territorio con guide di eccellenza.

“Per valorizzare e far conoscere le nostre bellezze ai turisti che fortunatamente, anche in questo periodo delicato per il nostro Paese, hanno scelto come meta delle loro vacanze la Lunigiana, e in particolare il Comune di Aulla, – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Roberto Cipriani – abbiamo ritenuto importante creare una sinergia con una delle realtà associative di promozione turistica più attive sul territorio, al fine di offrire un servizio completo e professionale. Siamo convinti che questo sodalizio porterà risultati importanti e che potrà durare nel tempo.”