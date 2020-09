MARINA DI CARRARA – Tre trombe d’aria all’orizzonte. Si vedono in diverse fotografie scattate da Marina di Carrara, Massa e Marina di Massa in un momento di allerta per il maltempo, che non accenna ad arrestarsi nella provincia apuana. Dopo i disastri della giornata di ieri in località Partaccia e ad Avenza, proseguono piogge, temporali e raffiche di vento. Quiete prevista, secondo i meteorologi, solo a partire da domani.

Intanto fino alle 20 di stasera sulla costa apuana (comuni di Massa, Carrara e Montignoso) è attivo un codice giallo di allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico. Per oggi sono previste precipitazioni sparse, più probabili sulle zone costiere e centro meridionali della regione, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibilità di colpi di vento e grandinate nei temporali più intensi. Miglioramento in serata.