“Mauritius? No, Lunigiana!”. La famiglia Buffon-D’Amico in relax a Treschietto

LUNIGIANA – “Mauritius? No, Lunigiana!“. Gigi Buffon decide di trascorrere le vacanze di Ferragosto “a casa”. No alle mete esotiche, sì alla bellezza della sua terra. E in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritrae insieme ai figli e alla moglie Ilaria D’Amico, sorride sdraiato in costume tra le acque di un torrente a Treschietto, frazione del Comune di Bagnone.

Sono davvero molti gli italiani, vip compresi, che quest’anno hanno optato per un turismo più locale, complice sicuramente la situazione di molti Paesi alle prese con la fase più critica dell’epidemia da Coronavirus. Non poteva esserci occasione migliore, dunque, per riscoprire e godere delle bellezze del Bel Paese.