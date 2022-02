La My Rhythm brilla alla prove regionali del circuito “Ritmica Europa”

Si è svolta domenica scorsa presso il Palazzetto dello Sport di Camaiore la prima prova regionale del circuito Ritmica Europa, prova di qualificazione alla finale nazionale “Ritmica Oltremare” che si terrà a Rimini all’RDS Stadium i primi di giugno. Bene le ginnaste della My Rhythm, associazione sportiva di ginnastica ritmica operativa a Carrara e Marina di Carrara, accompagnate dall’istruttrice Asia Corsini.

Si parte con il programma Joy, riservato alle esordienti e alle ginnaste che si reinseriscono in un contesto agonistico:medaglia d’argento per Viola Rossi, espressiva e molto precisa; settima nella terza fascia Ginevra Perfigli, atleta che ha tutte le possibilità per migliorare il suo ranking nella seconda prova; a seguire le atlete più esperte nei programmi Gold e Master, che presentano esercizi secondo nuovo Codice dei Punteggi internazionale:

Primo posto tra le Allieve per Miriam Mariani, seguita da Margherita Menconi, entrambe con belle prestazioni;ben figura e fa apprezzare le sue doti anche l’undicenne Sophie Ricchetti, purtroppo senza confronto con le coetanee master;una brutta perdita macchia l’esecuzione della neo-junior Nina Zoe Ganapini, che cede la prima piazza alla 2007 Sofia Pieroni, convincente al cerchio sulle note dei Maneskin.

Beatrice Burchielli, per questa stagione militante nelle competizioni di team Senior con i colori di un’altra giovane realtà toscana, si aggiudica il titolo nella quarta fascia Senior, presentando due esercizi di grande spessore che punta ad eseguire privi di errori a fine stagione.

Soddisfatta la responsabile tecnica Martina Opuratori, impegnata in veste di ufficiale di gara, attiva anche come referente tecnica della promozione della ritmica in Toscana e Liguria. Proprio grazie a questa attività, è nato un bellissimo “gemellaggio” con la Dreaming Gymnastics, realtà emergente nella Liguria di Levante, realtà in cui sono nate e cresciute ginnicamente sotto la guida di Samantha Marchi, Mariani, Pieroni e Ricchetti, quest’ultima già protagonista in giallo-nero in uno degli appuntamenti agonistici internazionali prima della pandemia.

Tra le Silver, giornata sfortunata per Anna Polini (senior):un brutto errore compromette il risultato finale individuale; solo dopo pochi esercizi, si riscatta vincendo l’oro nella gara a coppie Open, assieme alla compagna Sara Maffioli,classe 2007, vincitrice indiscussa anche nella competizione individuale categoria Junior terza fascia.