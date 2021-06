CARRARA – Dal 18 al 27 giugno presso la fiera di Rimini, si sono svolte le finali nazionali Summer Edition di Ginnastica Ritmica. L’evento organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) ha visto scendere tra i campi gara anche la delegazione carrarese che ha esordito nella categoria allieve in modo superbo.

Ad aprire le danze è stata la squadra LA2 Base composta da Alice Carabetta, Francesca Giannarelli, Giulia Fusani, Sofia Larocca, Beatrice Meruzzi, Diletta Moriconi, che nell’esercizio d’insieme con i cerchi conquista il nono posto in qualifica. Nella finale, gara riservata alle prime venti squadre classificate, il gruppo porta a termine il lavoro con sicurezza e coesione e guadagna il quarto posto a solo 0.150 dal podio.

Foto 2 di 2



Nella categoria LB1 la Polisportiva schiera Sofia Larocca (A4) che con due esecuzioni di rilievo si piazza al 22° nella classifica generale su ben 193 ginnaste in gara, mentre Alice Carabetta (A2) riesce ad ottenere un prestigioso 10° posto assoluto su 153 partecipanti e non solo, con l’esercizio al cerchio conquista la finale a dieci chiudendo la gara in settima posizione.

Il terzetto LC A3 composto da Diletta Moriconi, Beatrice Meruzzi, Francesca Giannarelli conduce la gara individuale con qualche incertezza esecutiva e non riesce a distinguersi in una categoria davvero ostica dove qualche finale sarebbe stata sicuramente alla portata. Nella medesima gara a farsi notare è invece Giulia Fusani, che con un programma ben eseguito si impone su ben 177 ginnaste partecipanti. Nella classifica assoluta ottiene il 4° posto a 0,125 dal podio aggiudicandosi la finale alla palla con il terzo punteggio. Nella top ten difende la posizione e porta in casa Apuana la prima medaglia nazionale.

Bilancio più che positivo per la nuova realtà carrarese che oltre ad un bronzo e tre finali assolute, nelle rispettive categorie risulta tra le prime della Toscana. Lo staff tecnico formato da Chiara Cacciatori, Giulia Guagni, Laura Pugnana, è già al lavoro in vista del nuovo anno agonistico. L’attività di base prosegue anche durante il periodo estivo sia presso la palestra del Liceo Artistico di Carrara che al Parco Puccinelli di Marina di Carrara con l’obiettivo di crescere ed affermare la Ginnastica Ritmica sul territorio.