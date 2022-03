Erosione, l’appello dei balneari massesi: «Meno burocrazia e più collaborazione con gli enti locali»

MARINA DI MASSA – «Per noi operatori balneari – dichiarano gli imprenditori del settore aderenti al Consorzio balneari Massa e alle sigle sindacali di Cna balneari e Fiba Confesercenti – che lavoriamo da anni in una costa soggetta a gravi problemi di erosione, è sempre un sollievo leggere sui giornali che le amministrazioni regionali e locali interverranno, anche quest’anno, con progetti e finanziamenti per difendere la costa e il turismo». Intervengono così gli operatori balneari del Consorzio, che raggruppa circa 90 stabilimenti balneari del comune di Massa insieme ai rappresentanti di categoria Cna Balneari e Fiba Confesercenti, sulla recente decisione di dar via ai lavori di riprofilatura della costa per cui verranno portati 10mila metri cubi di sabbia via terra per un totale di spesa che ammonta a 700mila euro. E con la promessa che i lavori termineranno entro il 15 giugno.

«Dopo un primo momento di sollievo – proseguono – anche noi, come cittadini, ci chiediamo se questi soldi siano spesi nella maniera più proficua ed efficace possibile. Assistiamo, ormai da anni, ad un intricato groviglio amministrativo che riguarda competenze, tempistiche e burocrazia e che non permette, a nostro avviso, di investire al meglio il denaro pubblico. L’iter è sempre lo stesso. La Regione ogni anno mette a bilancio delle risorse per interventi di ripascimento urgenti da effettuarsi sulla costa Toscana, chiedendo progetti ai Comuni da realizzarsi entro l’inizio della stagione. Nel nostro caso il Comune si attiva, ma non ci sono poi i tempi per intervenire con le draghe, modalità auspicabile, perché è quella, non solo più economica, ma anche più efficace in termini di quantità. Uno dei problemi riguarda però le tempistiche. Per prendere con la draga, ad esempio, la sabbia in eccesso dal porto di Viareggio servono delle analisi e l’avvio di procedure che richiedono alcuni mesi. Di fronte a questa problematica il Comune, per non perdere la possibilità di accedere a questi finanziamenti regionali, presenta quindi il progetto con l’iter più veloce possibile: comprare sabbia certificata (dal fiume Po’) e farla venire con i camion. Il problema è che questo sistema fa raddoppiare i costi rispetto alla modalità di apporto della sabbia via mare, con la draga appunto. Il risultato che ne deriva è sotto gli occhi di tutti: poca sabbia e pagata troppo».

«Come operatori del settore, ma soprattutto come cittadini, ci sentiamo in dovere di porre in evidenza questo “corto circuito” del sistema. E’ necessario un miglior dialogo tra Regione e Comune affinché i soldi pubblici vengano investiti meglio per ottenere un risultato che dia beneficio al territorio e all’intera comunità. Ci faremo portavoce di questo problema in tutte le riunioni alle quali saremo chiamati, per suggerire soluzioni nell’ottica della collaborazione per il bene pubblico. Per esempio se la Regione non ponesse il vincolo di intervenire entro la stagione, darebbe il tempo di organizzare interventi più efficaci. Ci attiveremo con il Comune per anticipare l’iter di permessi necessari per programmare gli interventi con le draghe e per poter accedere alla sabbia del fiume Magra, oppure per monitorare la presenza di sacche di sabbia a largo della costa che potrebbero essere portate sulle spiagge a minor costo.

Sentiamo il dovere di intervenire su questo argomento spinti, non tanto dalla nostra diretta necessità di avere un arenile “decoroso” su cui lavorare, ma dalla convinzione di dover dare il nostro contributo, affinché le risorse pubbliche vengano investite nel modo più efficace possibile per difendere un bene di tutti, un bene importantissimo per la nostra città: la spiaggia».