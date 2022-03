MASSA-CARRARA – Conosce bene il territorio, Marco Isoppo titolare dello storico albergo Tenda Rossa di Marina, nonché vicepresidente Federalberghi Costa Apuana, a cui chiediamo di darci qualche anticipazione su quello che sarà secondo lui la stagione. «Le prenotazione primaverili sono a rilento: si tratta di ponti e di week end e la gente vuole essere sicura che il tempo sia bello — risponde l’albergatore alla Voce Apuana annunciando però una promettente novità di quest’anno — di solito le prenotazione arrivano quindi più in là, dopo Pasqua. A pasqua qualcosa si muove per poi venire e prendere i contatti per le vacanze estive. Anche per il 25 aprile e per il Primo maggio. Quest’anno poi abbiamo il campionato di danza assoluta che prima si teneva a Rimini e che da quest’anno si svolgerà a Carrara Fiere. Sarà un rosso aiuto per tutti — commenta — le gare saranno a date scaglionate nei week end di maggio e aprile e avremo un ritorno da fuori importante. Ho già prenotazioni da Calabria, Sardegna e Sicilia. Sarà bella vetrina per il territorio e una bella ricaduta per alberghi e ristoranti».

Isoppo non ha dubbi: «Dobbiamo dare merito a Carrarafiere e cercare di dare continuità a Sandra Bianchi l’amministratrice chiamata qua dalla regione per risollevare le sorti del complesso fieristico. Ad aprile e maggio avremo una ricaduta importante e bisognerà essere pronti per ricevere le famiglie. Si tratta del campionato italiani di danza e ci sono già prenotazioni per questo evento». L’occasione, quindi – spiega Isoppo – per il territorio c’è, ma i dubbi cadono sulle capacità logistiche ricettive del territorio: insomma sulle strutture che non ci sono: «Quando ci sono questi eventi che magari portano 5 mila persone da ricevere, è inutile nascondere che siamo deficitari di strutture. Queste persone non cercano bed and breakfast, cercano strutture grosse, che noi non abbiamo».

L’intervista tocca quindi inevitabilmente il problema grosso come una casa, anzi come un palazzo: il problema del Marble hotel: «Il Marble hotel non lo dovevano far demolire? Così ci facciamo magari un bel parco pubblico. La gente che arriva vede questo mostro orribile: perché gli altri gli ecomostri li demoliscono e noi no? — e ribadisce — qua non abbiamo strutture. Bisognerebbe essere lungimiranti. C’è bisogno di persone che abbiano una visione del turismo, ci vuole gente capace, gente seria, non se ne può più: sto già dirottando le squadre presso la Torre Fiat di Marina di Massa. Io mi batto da anni per il turismo: qua manca una progettualità. Dobbiamo capire cosa si vuol fare. Vuoi fare il porto? Vuoi fare solo estrazione? Noi a Marina di Carrara avremmo tutto ma ci sono disagi enormi. Deve essere l’amministrazione a incastrare tutto. Sento parlare di waterfront e di appalti già assegnati — commenta riferendosi a un recente articolo uscito, dove l’amministrazione sollecita una campagna d’ascolto sul lotto 3 del waterfront e annuncia la partenza dei lavori per gli altri lotti (qui) — ma io vedo solo strade rotte e camion che passano, tanti camion. I tir imperversano sul viale Colombo: ma come facciamo a ospitare stranieri e turisti in queste condizioni? Ci vuole serietà».