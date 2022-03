Marina di Carrara, Francesco Di Sarcina lascia l’incarico di segretario generale dell’Adsp

MARINA DI CARRARA – Francesco Di Sarcina dopo cinque anni lascia l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale. Lo ha fatto sapere lui stesso in una lettera che nei prossimi giorni lascerà l’incarico di segretario generale per assumere il ruolo di presidente dell’Adsp della Sicilia Orientale dei porti di Augusta e Catania. «Nei prossimi giorni – ha scritto Di Sarcina – lascerò il mio incarico presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per dedicarmi ad una nuova sfida, la presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale (porti di Augusta e di Catania). Rimarrò dunque sempre nell’ambito delle Adsp, ma in un’altra Regione, che tra l’altro è la mia terra di origine, la bella Sicilia, e in un’altra veste, ossia quella di presidente, che mi rende felice e onorato. Sono stati quasi cinque anni di lavoro duro, ma gratificante, svolto tra persone ospitali e in luoghi di assoluta bellezza. Tutte emozioni che porterò con me nel cuore per sempre, come straordinario bagaglio di vita e di professione. Con l’augurio di avere in futuro altre occasioni di incontro, saluto con affetto e cordialità».