Asmiu, Fit-Cisl promuove il nuovo corso e chiede la stabilizzazione dei giovani lavoratori

MASSA – «Un bilancio in positivo, un porta a porta ampliato ed esteso a quasi tutta la città, una quantità di rifiuti inviata in discarica in costante diminuzione a tutto beneficio di una corretta politica ambientale, un parco veicolare rinnovato, un piazzale aziendale riorganizzato e funzionale nonché un organico aziendale passato da poco più di 90 dipendenti a circa 160. Finalmente Asmiu, dopo anni di oblio, è diventata un’azienda di cui esserne orgogliosi, un’azienda funzionante che sta offrendo e continuerà ad offrire in futuro opportunità di lavoro ai propri cittadini». Il segretario della Fit-Cisl di Massa-Carrara, Luca Mannini, promuove il nuovo corso dell’azienda dell’igiene urbana del Comune di Massa e chiede la stabilizzazione i giovani lavoratori.

«Eravamo molto preoccupati nel recente passato – sottolinea Mannini – ma, dopo il cambio di passo avvenuto in modo progressivo negli ultimi anni, adesso siamo più tranquilli in vista dell’entrata di Asmiu nella società di area vasta Reti Ambiente. Asmiu, dopo tre anni di riorganizzazione e investimenti, ha raggiunto obbiettivi importanti sia dal punto di vista della raccolta sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro dei dipendenti. I forti investimenti attuati per mettere a disposizione dei dipendenti mezzi di lavoro nuovi sta facilitando loro il lavoro sia sotto il profilo della sicurezza sia delle condizioni di lavoro».

«Tuttavia – aggiunge il sindacalista – oggi siamo a chiedere, con determinazione, all’amministratore unico di Asmiu e all’amministrazione comunale di fare un ulteriore passo di qualità ingranando la sesta marcia e stabilizzando a tempo indeterminato tutti quei ragazzi neo assunti che stanno si lavorando ma che hanno un contratto a termine in scadenza il 31 marzo. Una scadenza che in loro sta destando grande preoccupazione. Una stabilizzazione che tra l’altro può servire sia all’azienda per capitalizzare l’esperienza che hanno maturato i dipendenti nel servizio porta a porta e da cui non si torna certamente indietro sia per i lavoratori che così potranno programmarsi la propria vita con maggiore tranquillità economica».

«Sappiamo che la stabilizzazione a tempo indeterminato non dipende solo dalla volontà del vertice di Asmiu e dell’amministrazione comunale ma anche dal nulla osta di Reti Ambiente ma siamo sicuri che quest’ultima non può ignorare la grande espansione del porta a porta e gli ottimi risultati in termini di raccolta differenziata che ormai Asmiu ha raggiunto. I ragazzi di cui stiamo parlando – conclude Mannini – molti dei quali con famiglia, in questi mesi hanno lavorato sodo e con abnegazione e molti obbiettivi che la società ha raggiunto è grazie al loro quotidiano impegno nonché alla grande dedizione al lavoro. A nostro avviso è giunto il momento di essere gratificati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato».