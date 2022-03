Dipendenti tpl e buste paga, At risponde alle polemiche: «Molti impegni rispettati»

MASSA-CARRARA – In merito alla nota stampa a firma di alcune organizzazioni sindacali provinciali di Massa-Carrara, in cui si sollevano attacchi all’azienda Autolinee Toscane gestore del trasporto pubblico locale in Toscana (ne abbiamo parlato qui), ad Autolinee Toscane preme ricordare che, «consapevole delle difficoltà che sarebbero potute scaturire nella formulazione delle buste paga, lo scorso 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali regionali insieme alle rappresentanze territoriali dei Dipartimenti proprio al fine di dare risposte concrete ai lavoratori: erano presenti e hanno firmato l’intesa Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal».

«Tra le altre decisioni assunte assieme tra Autolinee Toscane e organizzazioni sindacali, vi è ad esempio il riconoscimento a ogni singolo lavoratore di speciali e straordinari riconoscimenti economici in busta paga. Vale a dire il riconoscimento una tantum del valore di 250 euro. Per i disguidi possibili nei conteggi della busta paga, era stato previsto (ed erogato) un fisso di 150 euro, con l’eventuale saldo da erogare successivamente. Inoltre, è stato concordato che al fine di gestire eventuali situazioni specifiche in cui il dipendente possa certificare e fornire evidenza di forti squilibri (almeno 300 € nette) fra quanto ricevuto in acconto e quanto effettivamente maturato per il mese di novembre 2021, l’azienda, a seguito di specifica segnalazione, provveda a valutare le singole casistiche per apporre correttivi. Ed è quello che è stato fatto in ogni caso sollevato dai lavoratori, anche a Massa-Carrara».

Che i disagi vi siano stati è certo, ma è anche certo che si è trattato di difficoltà oggettive non frutto della volontà aziendale, dato che con la gestione unitaria a livello regionale del tpl da parte di Autolinee Toscane si sta provando a portare a uniformità procedure che prima avevano decine e decine di differenziazioni in tutta la regione. Infatti, a fianco di un contratto nazionale di lavoro ogni dipendente aveva un trattamento specifico, quasi individuale, afferente sia alla propria vecchia azienda di appartenenza sia, spesso, anche al luogo specifico dove svolgeva la propria mansione. Una Babele di peculiarità che in questi primi mesi di gestione unica regionale Autolinee Toscane, sta provando a ricondurre a unità e uniformità così da poter garantire a tutti i lavoratori (quasi 5mila) diritti e garanzie certi e certificabili».

«Autolinee Toscana si rammarica di dover rilevare che, purtroppo, le organizzazioni sindacali di Massa Carrara non trovino convincenti con gli impegni assunti dalle Organizzazioni sindacali regionali e territoriali dei Dipartimenti a vantaggio e tutela dei lavoratori. Ma soprattutto ad Autolinee Toscane dispiace che le Organizzazioni Sindacali di Massa-Carrara non tengano nella giusta considerazione lo sforzo straordinario che Autolinee Toscane sta compiendo per implementare il numero di assunti e rinnovare il parco mezzi e gli altri strumenti operativi. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 500 milioni che pure viene fatto nonostante le accresciute e imprevedibili difficoltà dal calo dei passeggeri causato dalla pandemia Covid-19 all’aumento straordinario dei costi di gestione dovuti ad esempio dal rincaro dei carburanti. A fine 2022 Autolinee Toscane si pone l’obiettivo di assumere circa 200 nuovi autisti sia per sopperire alle lacune di personale che, purtroppo, si sono ereditate dai precedenti gestori sia per coprire il fisiologico turn over. È difficile trovare in Toscana un’altra realtà aziendale privata che, nonostante la congiuntura nazionale e internazionale tutt’altro che favorevole, abbia in programma un così cospicuo investimento in nuovi posti di lavoro. Non tenere conto di questi numeri non pare, sinceramente, testimonianza di un atteggiamento costruttivo per il futuro dell’azienda e dei propri dipendenti».