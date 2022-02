Lavoro, Gaia assume operai idraulici e impiantisti: come candidarsi

MASSA-CARRARA – C’è tempo fino alle ore 12 di lunedi 28 febbraio per inoltrare a Gaia Spa, gestore del servizio idrico integrato nella Toscana nord, le domande di partecipazione alla selezione di operai idraulici e impiantisti.

La selezione, per titoli ed esami, servirà a formare due graduatorie finalizzate all’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, con la qualifica di operai.

Nel dettaglio, i profili professionali ricercati sono “Operaio addetto distribuzione/lavori rete e impianti del servizio idrico integrato (idraulico)” e “Operaio elettromeccanico impianti servizio idrico integrato (impiantista)”.

GAIA attingerà fin da subito dalle due distinte graduatorie per diverse assunzioni che si riserva di effettuare a tempo indeterminato o determinato nel periodo di validità della graduatoria (3 anni).

REQUISITI E MANSIONI

Per la figura di Operaio idraulico è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). In sintesi questa figura avrà il compito di addetto ai lavori e alla gestione/conduzione della rete e/o degli impianti, che esegue operazioni connesse alla posa/manutenzione/regolazione/riparazione e verifica/sorveglianza di condotte e impianti, posa/manutenzione/riparazione e verifica degli allacciamenti all’utenza e le relative opere idrauliche e/o edili. Dal punto di vista contrattuale è previsto l’inquadramento al 2° liv del CCNL unico di settore Gas Acqua del 07/11/2019 con la qualifica di operaio.

Invece per la figura di Operaio impiantista è richiesto l’attestato di qualifica professionale elettrica/elettrotecnica valida ai sensi della legge n.845/78 e del Decreto Ministeriale 37/2008, oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di tecnico delle industrie tecniche/elettrotecniche oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale o diplomi equivalenti o equiparati per legge. La figura avrà il compito di addetto ai lavori di conduzione e manutenzione impiantistica specialistica elettromeccanica su impianti e reti. È previsto l’inquadramento al 3° liv del CCNL unico di settore Gas Acqua del 07/11/2019 con la qualifica di operaio.

Per entrambe le figure ricercate è inoltre richiesta la patente di guida, categoria B o superiori ed una esperienza lavorativa certificabile maturata in posizioni analoghe a quella dei posti oggetto della selezione, svolta almeno per 1 anno negli ultimi 10 anni, anche in maniera non continuativa.

Le figure professionali dovranno garantire la copertura dei turni di lavoro assegnati, accettando lo svolgimento del servizio di “pronto intervento e reperibilità”, in conformità con le indicazioni aziendali, e garantendo il raggiungimento del luogo dell’intervento nel più breve tempo possibile e comunque entro, al massimo, trenta minuti dalla chiamata. L’attività lavorativa potrà essere svolta presso qualsiasi sede della società, all’interno del territorio gestito, in base alle esigenze organizzative aziendali.

COME PARTECIPARE

l candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, entro le ore 12 di lunedì 28 febbraio 2022 compilando l’apposito modulo on-line accessibile sul sito Internet aziendale www.gaia-spa.it nella sezione “Lavora con noi – Selezioni dipendenti – Avviso di selezione di personale per la formazione di due graduatorie operai idraulici e impiantisti e cliccando su “Iscrizione Selezione”, secondo le istruzioni riassunte nel bando. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione. La mancata consegna della domanda stampata e sottoscritta in sede di prova pratica-operativa, comporterà l’esclusione dalla selezione.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di prendere visione del bando integrale. Link diretto alla pagina della selezione: https://bit.ly/3uBRn4K