«Cinema ko, perdite fino al 50%. Chiudere tutti, almeno per dare una scossa»

MASSA-CARRARA – «Da due anni a questa parte si vive solo di stop. Si va avanti dicendo “daremo, faremo…”, ma di concreto non c’è nulla. Le istituzioni sembrano essersi dimenticate dei cinema». Sembra rassegnato Silvano Andreini, titolare delle sale Il Nuovo di La Spezia, Astoria di Lerici e Garibaldi di Carrara. In fondo lo scenario nazionale è allarmante: «Le perdite arrivano fino al 75-80% e cinquecento sale hanno chiuso», e l’ultimo decreto con le nuove misure anti-contagio ha dato l’ennesima mazzata. In realtà Silvano spera in una scossa. Più culturale, forse, che economica e sociale.

Perché la pandemia ha rappresentato soltanto l’ultima delle sfide in un processo che, negli ultimi anni, ha allontanato sempre di più le persone dalle sale. Silvano ci crede ancora, e tiene duro nonostante le restrizioni. A Carrara c’è una comunità di fedeli che si gode il suo cinema. L’unico rimasto. «Il Garibaldi ha i suoi abbonati, gli appassionati che vengono e si divertono. Certo, la perdita c’è stata ed è innegabile: siamo intorno al 50%. Ma tiriamo avanti, grazie anche a una gestione oculata, essendo la struttura comunale». Discorso diverso per i multisala. Una di queste, poco lontano da Carrara, ha deciso di sospendere l’attività in attesa di tempi migliori. Si tratta del Megacine della Spezia, che su Facebook ha annunciato la chiusura fino al momento in cui «le restrizioni vigenti verranno perlomeno ridiscusse e riviste». Una scelta che il titolare del Nuovo-Astoria-Garibaldi trova pienamente condivisibile. «Hanno tutta la mia solidarietà, le multisale non possono reggere questi numeri. Anzi, credo che la scelta giusta in questo momento sarebbe quella di fermarci tutti».

La normativa attuale, per l’accesso alle sale, prevede il super green pass e l’obbligo di mascherina ffp2. La capienza è al 100%, almeno in zona bianca. Un punto, questo, che secondo Andreani ha suscitato particolare confusione: «Avrebbero dovuto mantenere le regole “classiche”: distanziamento, capienza ridotta e mascherine. Introducendo la capienza al 100% è subentrata la paura, nonostante i cinema si siano dimostrati luoghi più che sicuri. Non ricordo di un cluster, a livello planetario, formatosi all’interno di sale cinematografiche».

Insomma, i motivi per chiudere ci sarebbero, ma – sostiene Andreani – «azioni individuali servirebbero a poco. Serve fare squadra, metterci d’accordo e chiudere, in tutta Italia. Una forma di protesta, per far capire che esistiamo anche noi».