Educazione finanziaria: sempre più richiesti i libri per imparare a fare trading

Gli italiani sembrano aver intrapreso un produttivo percorso di educazione finanziaria, come rilevato recentemente da un’interessante ricerca del settore. Rispetto a qualche anno fa si è notevolmente incrementata l’attenzione dei cittadini nei riguardi di tematiche legate agli investimenti e alla gestione oculata dei propri risparmi. L’indagine relativa all’educazione finanziaria ha messo inoltre in evidenza la consapevolezza degli italiani di dover continuare ad incrementare le proprie competenze in materia.

In generale è infatti emerso che più del 30% degli italiani dichiara di voler migliorare la propria conoscenza del settore finanziario. Questa volontà è ben evidente nella crescente richiesta di libri scritti appositamente per insegnare a fare trading online. Al giorno d’oggi tali testi sono spesso molto ricercati, tanto da essersi creata una vera e propria classifica dei libri più venduti all’interno di questo ambito. In generale infatti negli ultimi anni è notevolmente aumentato il numero degli italiani che scelgono di avvicinarsi al mondo del trading online. Per operare in autonomia sui mercati finanziari, è quindi opportuno formarsi adeguatamente. Per farlo, è possibile affidarsi ai libri per imparare a fare trading, strumenti pensati per aiutare gli utenti ad orientarsi al meglio nel mondo degli investimenti digitali.

Migliori libri per principianti

Tra i testi migliori in assoluto tra quelli scritti per aiutare i principianti a muovere i primi passi nel mondo del trading online vi è sicuramente l’ebook di XTB. Nello specifico XTB è una piattaforma di trading online che ha incaricato i propri esperti di realizzare un testo interamente rivolto ai principianti. Questi possono scaricare il libro gratuitamente dopo essersi iscritti alla piattaforma e l’iscrizione non comporta nessun obbligo d’investimento.

Il manuale scaricabile online è molto apprezzato perché contiene diversi aspetti che si completano tra loro, come ad esempio:

Teoria ben spiegata.

Esempi pratici .

. Prime strategie d’investimento.

Linguaggio semplice e chiaro.

Apprendimento improntato sulla pratica.

Prevede anche l’assistenza tecnica.

Per chi invece non volesse inizialmente iscriversi ad una piattaforma e magari preferisse avere un manuale di studio cartaceo, vi sono altri testi per principianti che desiderano avvicinarsi al trading online. Uno di questi è “Trading online For Dummies” di Andrea Fiorini che spiega molto bene l’approccio che gli investitori dovrebbero avere nei confronti del trading online e come è possibile iniziare ad operare in questo settore.

Il testo di Fiorini ha la caratteristica di essere contraddistinto da un linguaggio molto semplice e facilmente comprensibile, ideale per chi inizia letteralmente da zero. Di grande valore è anche il libro scritto da Corey Rosenbloom, “Guida completa al trading”. Strategie operative e tecniche d’intervento nei mercati finanziari“. Un testo che si adatta molto bene sia ai principianti che ai traders di livello intermedio, essendo particolarmente completo e ricco di suggerimenti strategici.

Libri per traders più esperti

Anche chi sa già muoversi nel mondo del trading online ha ovviamente la necessità di continuare ad arricchire le proprie competenze e di apprendere nuove tecniche di gestione degli investimenti. Molto interessante è il libro “La mente del trader: Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni” di Giacomo Probo. Si tratta di un testo che permette ai trader di migliorare la loro capacità di gestire le proprie emozioni, un ambito davvero importantissimo negli investimenti.

Per chi ha però già un livello avanzato, il testo di Enrico Malverti può essere davvero la ciliegina sulla torta. Il suo libro “I segreti dei trading system. Progettare strategie d’investimento vincenti con Metatrader e Multicharts“, è pensato anche per investitori professionisti e contiene delle strategie molto interessanti che possono potenzialmente aiutare i traders a massimizzare i propri profitti.

Per chi desiderasse invece approfondire le proprie competenze specifiche sulla compravendita delle valute è sicuramente da segnalare il libro “Forex freedom” che nell’edizione italiana è stato curato da Loris Zoppelletto. Questo testo oltre ad offrire un aiuto specifico per iniziare ad investire in questo settore suggerisce anche diverse strategie pratiche da utilizzare in modo costante nel tempo.