Turismo apuano: i livelli pre-covid sono lontani. Bene Massa e Lunigiana, male Carrara

Contribuisce in primis al bilancio turistico il Comune di Massa, visto che determina il 77% delle presenze locali: presenze 2021 +23%, di cui +25% alberghiero e +22% extralberghiero; dati trascinati all’insù anche dagli stranieri (+87%). Il mercato di prossimità tende a raggiungere i livelli pre-covid (+17%). In ripresa anche la stagione di Montignoso (presenze +21%), con l’alberghiero che la fa da padrone con un +27%.

Non buone invece le notizie da Carrara: dopo la pesante caduta nel 2020 (presenze -27%), la stagione estiva 2021 si tinge, in generale, ancora a tinte fosche, con una riduzione delle presenze del -13%. Guardando più in dettaglio l’andamento delle singole tipologie ricettive, si vede come la gran parte di questo calo turistico sia attribuibile agli affittacamere (-37%) e agli alberghi a 2 stelle (-13%) che assieme rappresentano circa il 16% del movimento turistico della città del marmo. Molto bene, invece, gli hotel a 3 stelle (+47%) e i B&B (+55%).

Buon exploit della Lunigiana, con i pernottamenti che sono cresciuti del +28%, per l’ottima spinta degli stranieri (+89%) e una buona tenuta degli italiani, anche se con distinzioni molto diverse tra alberghiero ed extralberghiero. Presenze negli agriturismi +10%.