Boom industria apuana nel 2021. Ma metà dei commercianti vuole cedere l’attività

MASSA-CARRARA – Ci sono più luci e meno ombre, ma le criticità restano. In estrema sintesi è quello che emerge dal Rapporto Economia Intermedio dell’Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Massa-Carrara che ha esaminato i dati economici e sociali della provincia dei primi nove mesi del 2021. «Da dieci anni – ha evidenziato il presidente dell’Isr, Vincenzo Tongiani – è la prima volta che vediamo tutti i segni positivi. Da un lato ci conforta la reazione positiva, dall’altra restano ombre molto preoccupanti come la perdita di centinaia di aziende artigiane. Altro settore critico – ha aggiunto Tongiani – è il commercio che continua a soffrire la presenza della grande distribuzione organizzata e degli acquisti online. Inoltre molti segni positivi sono più congiunturali che strutturali».

Il commissario della Camera di Commercio, Dino Sodini, invece si è rivolto alle istituzioni locali facendo un appello: «Al di là dei numeri – ha evidenziato – il nostro territorio ha dimostrato che quando fa squadra le cose funzionano». Il Rapporto è stato presentato dai due ricercatori dell’Isr, Massimo Marcesini e Daniele Mocchi, alla presenza dei sindaci di Massa e Carrara, Francesco Persiani e Francesco De Pasquale.

I numeri

Venendo ai dati relativi ai settori toccati da Tongiani, nel periodo gennaio-settembre 2021, le imprese artigiane apuane sono calate del 6,2%. Un dato distante anni luce dalla media toscana (-1,5%) e nazionale, dove addirittura si è assistito a un aumento dello 0,2%. Per quanto riguarda il commercio, secondo l’indagine rapida di Isr, nel 2021 il fatturato totale del commercio al dettaglio e della somministrazione segnerà una crescita di circa il +8% dopo il pesante peggioramento subito nel 2020 (-23%). «Si tratta di dati ancora provvisori – specificano i ricercatori – e quindi non è opportuno addentrarsi in considerazioni più specifiche sugli andamenti dei vari comparti». Invece, sempre su questo settore, balza agli occhi che poco meno della metà dei commercianti apuani vorrebbe cedere la mano entro il prossimo anno (attività da vendere o dare in gestione a terzi).

Industria