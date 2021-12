Work Secure, prodotti servizi e soluzioni per la sicurezza di ogni settore lavorativo

Soluzioni in grado di adattarsi ad ogni settore lavorativo, affiancate da servizi come revisioni ed ispezioni periodiche dei dispositivi anticaduta e delle imbracature. Su Worksecure.it si incontrano articoli di antinfortunistica realizzati da oltre 300 produttori di tutto il mondo, da Portwest a Airbank. I prodotti sono in pronta consegna e possono essere consegnati in Italia e in tutta Europa. Ad affiancare il cliente è presente un puntuale customer care, formato da un team di professionisti.

In pochi tap sul proprio smartphone sono messi a disposizione oltre 10.000 articoli di antinfortunistica: calzature, mascherine monouso, giacche, abbigliamento antitaglio, cuffie antirumore e non solo. Sono realizzati da produttori autorevoli, quali Tractel, PVS, Guide Gloves, Kask, MSA Safety, Kratos Safety, Livith, DPI Sekur e molti altri ancora.

Work Secure è centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert. Inoltre, è specializzato nelle ispezioni e revisioni periodiche di imbracature, dispositivi di seconda e terza categoria, di articoli complessi per la sicurezza sul lavoro, per gli spazi confinati, per il recupero, per l’evacuazione e per le emergenze in quota come corde e bloccanti, moschettoni, treppiedi e tripodi.

I dispositivi di sicurezza anticaduta devono garantire la tutela di chi li utilizza, prevenendo cadute accidentali e arrestando prontamente la discesa. Quando si lavora ad altezze significative o in spazi confinati sono fondamentali e obbligatori per legge. Devono essere controllati con cadenza annuale oltre che essere sottoposti ad un’attenta manutenzione.

Per richiedere il servizio di ispezione e revisione basta contattare il team di Work Secure, compilando il form online. I tecnici hanno lo scopo di definire quali prodotti antinfortunistici siano ancora idonei all’utilizzo e quali no, al fine di garantire al personale lavorativo solamente articoli non usurati e soprattutto certificati, abilitati ed efficaci.

Per avere informazioni a proposito di tale servizio o per ricevere consulenze e consigli riguardo al miglior strumento da acquistare, il customer care multicanale è sempre a disposizione dell’utente ed è raggiungibile online, via WhatsApp, numero telefonico o indirizzo e-mail.

Per i pagamenti sono previste diverse soluzioni all’insegna della completa sicurezza: PayPal, carta di credito, contrassegno, bonifico o a rate. Il reso è garantito ed è a costo zero. Quanto alle spedizioni, sono gratuite per qualsiasi importo.

Work Secure propone poi un servizio “chiavi in mano” per i sistemi anticaduta dall’alto, linee vita, punti di ancoraggio e parapetti. Infine, acquistando l’abbigliamento disponibile sul catalogo dello store è possibile richiederne la personalizzazione con applicazioni termosaldate, patches, ricami o stampe serigrafiche e in colorprint.