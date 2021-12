Forex: ecco i broker più gettonati per investire sul mercato valutario

Uno dei mercati più osservati del momento dai trader, sia neofiti che professionisti, è quello del Forex, ovvero il Foreign Exchange: si tratta di scegliere una coppia di valute, reali o virtuali, e scambiarle a seconda dell’andamento dell’una o dell’altra. Ovviamente, si tratta di uno degli asset più volatili sul mercato perché non ha limiti temporali (si opera per 24 ore al giorno in tutto il mondo) ed è soggetto a fluttuazioni che possono avvenire anche nel giro di pochi minuti. Per tale motivo, occorre prestare attenzione alla piattaforma di trading online alla quale ci si affida: l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il cui acronimo è ESMA, invita tutti gli investitori a utilizzare solo broker regolamentati sotto la sua supervisione, meglio ancora se europei (anche per una questione di miglior comprensione della lingua). Per essere sicuri di affidarsi a piattaforme in lingua italiana certificate dagli organi di competenza come CONSOB o Cysec, è possibile guardare ai forex broker recensiti da Corsotradingonline.net, portale di riferimento nel settore degli investimenti digitali.

I migliori broker per il Forex

Uno dei broker che più rivolge la sua attenzione a valute e mercato del Forex è, senza dubbio, Trade.com: uno dei vantaggi maggiori è che sfrutta sia la propria piattaforma che la nota Metatrader, di certo tra le più performanti in assoluto nel campo del trading online. La presenza di un professionista del settore che affianca gli investitori neofiti è un valore aggiunto che consente di imparare rischiando il meno possibile. Il broker offre anche informazioni importanti riguardo il trend del momento e le impressioni degli altri investitori, così da avere una statistica e un quadro più completo per azzardare una previsione e muoversi nel Forex con più probabilità di ottenere vantaggi.

XTB offre una formazione gratuita tramite webinar e corsi (il suo è uno dei migliori in circolazione, nel campo del Forex), formando i nuovi trader e includendo, nell’offerta formativa, anche l’utilissimo Conto Demo. Si caratterizza per depositi minimi davvero convenienti. Uno di quelli più storici e noti resta, però, E-Toro che consente di accedere al social trading con commissioni pari a zero e piattaforma fruibile anche dai più inesperti.

Infine, vanno citati anche Iq Option e Plus 500 che non solo sono regolamentati per legge, ma hanno interfacce intuitive che consentono una fruibilità estrema anche per i meno esperti.

Peculiarità importanti per una piattaforma di trading

Uno degli elementi fondamentali delle migliori piattaforme per fare Forex, dunque, è rappresentato dall’assenza di commissioni e dalla possibilità di accedere agli investimenti con depositi minimi davvero contenuti. Non solo, ma il trader che desideri ricevere assistenza o avere una formazione in merito dovrà poter contare su materiale didattico gratuito e conti virtuali con cui allenarsi. Un Conto Demo è di solito privo di limiti temporali e consente di simulare alla perfezione tutte le principali operazioni sul mercato, ma senza usare denaro vero; al contempo, il copy trading permette di scegliere tra una lista di popular investors eccellenti da cui poter ricopiare, letteralmente, le mosse sul mercato. Chi desideri affacciarsi al mondo delle valute e del Forex, ma non abbia sufficiente esperienza o tempo per studiare il trend del momento, potrà così osservare i migliori all’opera, concedendosi al contempo qualche chance in più di successo.

Oltre al Forex, con valute e criptovalute, si può operare anche in altri modi, ad esempio con i CFD che permettono di ottenere vantaggi semplicemente stimando una previsione corretta sull’andamento della moneta sul mercato. Molti dei broker citati offrono questa opportunità, oltre ad asset diversificati, segnali di trading per valutare il trend del momento e social trading per visionare in tempo reale tutte le novità.