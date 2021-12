MASSA – «La bonifica della Buca degli Sforza, una discarica inquinata da metalli e pesticidi a due passi dalla costa, è un altro risultato ottenuto grazie al Movimento 5 Stelle, e ne siamo davvero orgogliosi». Commenta così Riccardo Ricciardi, deputato massese e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, l’arrivo dei 12 milioni contro i veleni della Buca degli Sforza.

«Pochi giorni fa nella sua visita istituzionale nelle aree Sin e Sir di Massa e Carrara, la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, ha avviato un tavolo istituzionale permanente sul tema delle bonifiche con le istituzioni, in rappresentanza del governo: un passo avanti decisivo su questo tema. Oggi commentiamo un altro grande risultato: dopo 11 anni di attesa, arrivano 12 milioni di euro per i veleni della Buca degli Sforza, catalogato proprio dal Mite tra i “siti orfani delle Regioni”. Questo passaggio avviene come risultato di un intenso lavoro che abbiamo iniziato con l’ex ministro dell’Ambiente Costa sulla problematica di questi siti, in cui il responsabile dell’inquinamento non è più perseguibile per svariati motivi: da questo deriva la catalogazione di “sito orfano”. Oggi, al Mite con la sottosegretaria Fontana, si ottiene un risultato eccezionale per un problema storico della nostra città»conclude Ricciardi.