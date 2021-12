Segnali dal futuro: criptovalute a livelli record, ora un invitante rallentamento

Il mercato delle criptovalute, per quanto affascinante e proficuo, rimane estremamente volatile e viene influenzato da numerosi fattori esterni: dalla politica all’economia, dalla crisi economica ai tweet di Elon Musk. I frequenti oscillamenti mantengono alta l’attenzione degli investitori, che sperano di riuscire ancora una volta a moltiplicare i propri investimenti nel giro di poche ore.

A inizio novembre, però, l’ascesa delle criptovalute è stata spezzata da una brutta notizia per il Bitcoin. Che sia la fine per la moneta digitale? O un’altra occasione per comprare a un prezzo scontato? Secondo molti analisti, sembra che questo sia il momento migliore per avanzare nel trading di criptovalute prima di un nuovo rialzo.

La Commissione USA respinge l’ETF di VanEcK

Il dubbio c’era ed è diventato realtà. Dopo mesi di attesa, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha respinto la domanda dell’asset manager VanEck per la creazione di un ETF basato sul prezzo spot di Bitcoin (BTC). Eric Balchunas, esperto analista di ETF, aveva anticipato che le probabilità di approvazione del fondo sarebbero state scarse.

“La SEC risulta incoerente, non ritenendo il CME un mercato regolamentato di dimensioni adeguate negando prodotti spot, ma approvando poi ETF futures. Siamo a buon punto, ma alla SEC non interessa. Non lo approva. Fondamentalmente la logica e la ragione sono superate dalla legalità tecnica”, lamenta l’analista.

La previsione si è avverata venerdì 12 novembre e il prezzo di Bitcoin è piombato a 60.000 dollari in pochi giorni, proprio dopo aver sfiorato la cifra record di 69.000 dollari. La caduta, come al solito, ha scosso tutto il mercato e riportato verso il basso anche le criptovalute che erano “esplose” nelle settimane precedenti. Oltre alle altre “big” del mercato, attualmente Ethereum e Cardano, anche Solana, Loopring e Polkadot avevano registrato aumenti interessanti.

Ancora speranze per Bitcoin? Non è finita qui

Al di là della correzione di Bitcoin, che ha riportato la valuta su valori di mantenimento attorno ai 60.000 dollari, va osservato un più ampio trend positivo. Alcuni analisti sostengono che oscillazioni molto ampie, come quella che ha mosso Bitcoin da 69.000 a 60.000 dollari, evidenziano che il mercato è “in fermento” e desideroso di muoversi. Un po’ come l’oceano che si ritira prima dello tsunami. Questo momentaneo ribasso, quindi, sarebbe l’occasione perfetta per acquistare a prezzo scontato o inserirsi per la prima volta nel trading.

Anche secondo Martin Cheung, trader professionista di Pulsar Trading Capital, l’attuale affossamento rappresenta una sana correzione di prezzo e non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi se anche dovesse arrivare a 55.000 dollari. L’esperto ha ricordato come già la settimana precedente ci fossero stati dei flussi ribassisti nel mercato delle valute digitali. In più, le cosiddette “balene”, ovvero i grandi investitori come banche e società, contribuiscono all’esagerazione dei movimenti vendendo enormi quantità di capitale prima del ribasso e acquistando nuovamente quando il prezzo è basso.

Prospettive rosee per il futuro, anche dopo la correzione

Se è vero che non c’è bisogno di preoccuparsi di un prossimo fallimento del Bitcoin, si può stare ancora più tranquilli per il futuro. Per quanto sia stato bocciato il fondo VanEck basato direttamente su BTC, è stato approvato quello sui contratti future. XBTF è quindi il primo ETF su Bitcoin sui mercati USA gestito attivamente. È amministrato da Greg Krenzer, Head of Active Trading di VanEck, che ha più di vent’anni di esperienze nel trading di future e asset class. XBTF investirà principalmente in future Bitcoin negoziati sul CME.

Inoltre, sempre guardando sul lungo periodo, dovrebbe entrare in azione entro il 2030 anche il Bitcoin Mining Council. Attualmente questa organizzazione è in fase embrionale, ma avrà il compito sia di promuovere la trasparenza nell’utilizzo dell’energia elettrica utilizzata per l’estrazione di BTC, che di incentivare l’uso di energia sostenibile a livello mondiale.

In conclusione, l’attuale ribasso di Bitcoin non preoccupa troppo gli investitori, che anzi conoscono bene le potenzialità della criptovaluta e i numerosi progetti legati a essa. Semmai, questo può essere uno spiraglio per ampliare le proprie posizioni sul mercato delle criptovalute a prezzi vantaggiosi.