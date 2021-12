Fit-Cisl Massa-Carrara, Luca Mannini confermato segretario

MASSA-CARRARA – Presso l’aula consiliare della Provincia di Massa-Carrara si è svolto il Congresso Territoriale Fit-Cisl. Confermato nell’incarico per il terzo mandato consecutivo il segretario uscente Luca Mannini. Confermato nel ruolo di responsabile area contrattuale porti Emanuele Menconi. Linda Donati diventa vice segretaria dell’organizzazione sindacale, liberando a sua volta l’incarico di Responsabile Area Contrattuale Igiene Ambientale che viene ereditato dal neo eletto Tomas Furia. La segreteria a cinque è poi completata dall’ingresso di Giovanna Ustioni. Le elezioni hanno dato un responso molto positivo, confermando in pratica la precedente formazione a dimostrazione del buon lavoro svolto in questi anni. Una segreteria giovane ma con già tanta esperienza alle spalle.

Lascia l’incarico l’amico Dino Bellé, vice segretario uscente, per il raggiungimento dell’età pensionistica. «La sua – afferma il sindacato – non sarà comunque un’uscita definitiva in quanto rimarrà attivamente coinvolto in altri incarichi già stabiliti. L’esperienza che Bellè ha accumulato in oltre trent’anni di sindacato attivo non andrà dunque dispersa ma sarà il valore aggiunto di questa organizzazione sindacale. Tanto da fare nel prossimo quadriennio con un territorio piccolo come il nostro alle prese con “l’area vasta”. Infatti dopo il trasporto pubblico locale e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale adesso è arrivato il momento di entrarvi anche per le società di Igiene Ambientale del nostro territorio. Queste infatti a breve confluiranno in Reti Ambiente ovvero la società pubblica che gestirà il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti oltre che su Massa-Carrara anche su Pisa, Lucca e Livorno. La squadra di Fit-Cisl è pronta e rodata, siamo sicuri che sapremo affrontare anche questa ennesima sfida».