Traghetti per la Sardegna scontati del 45%: arriva la Cyber Week di GNV

Grandi Navi Veloci ha scelto di superarsi. Non solo ha lanciato un incredibile Black Friday: ha deciso di celebrare anche il Cyber Monday con la speciale GNV Cyber Week. Acquistando il traghetto per la Sardegna dal 29 novembre al 5 dicembre, con partenza tra dicembre 2021 e settembre 2022, i biglietti ti costano il 45% in meno; inoltre, per i viaggi da febbraio a settembre 2022, la prenotazione potrà essere cancellata gratuitamente fino a 7 giorni prima della partenza.

Prima compagnia di traghetti ad ottenere la Biosafety Trust Certification per la sua politica di controllo delle infezioni, GNV è stata fondata nel 1992. Le sue navi combinano un estremo comfort per i passeggeri, che a bordo delle navi possono trovare servizi d’alto livello, alla possibilità di trasportare la propria auto o moto. In questo modo, programmare le vacanze diventa molto più semplice. E, grazie alla GNV Cyber Week, anche più conveniente.

Sardegna

La GNV Cyber Week è un’occasione imperdibile, se la prossima estate hai intenzione di regalarti un viaggio in Sardegna. Meta del turismo estivo, col suo mare smeraldo e la sua sabbia candida, attrae anche chi ama le vacanze selvagge, e sogna d’andare alla scoperta di calette deserte e nascoste. Come raggiungere la Sardegna in traghetto? Imbarcandoti a Genova arrivi ad Olbia o a Porto Torres, salendo a Civitavecchia navighi verso Olbia.

Sicilia

Grazie alla Cyber Week di GNV è possibile acquistare al 45% di sconto anche i traghetti per la Sicilia. La compagnia di navigazione copre ben cinque le tratte da e per l’isola: ci si imbarca a Genova, Civitavecchia o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto, Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.

Marocco

Grandi Navi veloci intende offrire viaggi confortevoli, e proprio per questo offre una vasta gamma di servizi dedicati (a cominciare dal trasporto di auto e moto, per vivere la propria vacanza o il proprio viaggio di lavoro in completa libertà, senza dover ricorrere ad una vettura a noleggio): GNV propone la traversata in traghetto da Genova e Tangeri con lo sconto del 45% dal 29 novembre al 5 dicembre, con la speciale GNV Cyber Week.

Tunisia

Tra le più amate mete turistiche, la Tunisia può essere raggiunta con GNV da Genova, da Civitavecchia o da Palermo (prenotando dal 29 novembre al 5 dicembre, il biglietto ti costa il 45% in meno). Così, si potrà godere della sua cultura, dei suoi sapori, dell’incredibile fascino del deserto o della vivacità delle sue località di mare.

Albania

Negli ultimi anni, l’Albania si è diventata una delle destinazioni del turismo nel Mediterraneo tra le più apprezzate, grazie alle spiaggie bianche e alle coste mozzafiate: economica e affascinante, può essere raggiunta in meno di 11 ore con il traghetto GNV, che offre anche la possibilità di trasportare la propria auto. Parte dell’offerta del GNV Cyber Week, i traghetti partono tutti i giorni da Bari per raggiungere Durazzo.