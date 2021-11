Lavoro: posti da programmatori web a tempo indeterminato

LA SPEZIA – L’agenzia di comunicazione Digiside, specializzata nel settore digital, con sede in La Spezia è alla ricerca di figure neodiplomate in discipline informatiche o, alternativamente, dotate di consolidata esperienza con capacità di apprendimento e attitudine a lavorare su progetti complessi ed innovativi per il web.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione:

C#, .NET Core, .NET Mvc

database Microsoft SQL Server

conoscenza Javascript e framework jQuery, Vue

E, a titolo secondario Php e MySQL.

Completano il profilo una buona attitudine al lavoro di gruppo, serietà e determinazione nell’affrontare i lavori affidati, metodo, precisione, cura dei dettagli.

Offriamo: contratto a tempo indeterminato 40 ore, possibilità di crescita e di sviluppo della propria professionalità, formazione continua sia dal punto di vista tecnico che personale.

Inquadramento, retribuzione e opportunità di crescita sono commisurate all’esperienza e alla preparazione e tali da soddisfare le candidature più qualificate.

Se ti riconosci in questo profilo, invia la tua candidatura a: info@digiside.it

Data di inizio prevista: 10/01/2022

(Affari foto creata da pressfoto – it.freepik.com)