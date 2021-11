The Italian Sea Group: 128 milioni di ricavi (+74%) nei primi nove mesi del 2021

MARINA DI CARRARA – The Italian Sea Group, il gruppo della nautica da diporto di lusso con sede a Marina di Carrara, chiude i nove mesi dell’anno con un Ebitda (il margine operativo lordo, ndr) di 17,4 milioni, risultato doppio rispetto agli 8,7 milioni dello scorso anno e ricavi in aumento del 74% circa a 127,8 milioni. «I risultati dei primi nove mesi confermano una solida e stabile crescita, rafforzando il nostro posizionamento nel settore della nautica di lusso e, in particolare, nel segmento dei mega-yacht sino a 140 metri» commenta Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato del gruppo.

L’incremento dei ricavi e dell’Ebitda «ci permettono di confermare quanto indicato al mercato durante il processo di Ipo» aggiunge il top manager dell’azienda quotata alla Borsa di Milano dallo scorso giugno. «Tutto questo – aggiunge Costantino – rafforza le nostre previsioni riguardanti la guidance precedentemente comunicata per la fine del 2021 con ricavi di 170 milioni e un Ebitda di 26 milioni, collocandoci nella parte più alta della forchetta di valori indicata».

Intanto oggi il nuovo bacino realizzato all’interno del cantiere, annunciato dall’azienda alcune settimane fa (qui), entrerà in funzione col varo di un nuovo yacht da 75 metri a marchio Admiral.