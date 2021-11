Bonifiche, Ricciardi (M5s): la sottosegretaria Fontana visiterà la zona industriale apuana

MASSA-CARRARA – «Questo territorio ha un’emergenza che da decenni non viene risolta: la bonifica dei siti inquinati. La priorità del mio mandato parlamentare è e sarà questo tema, fondamentale per l’ambiente ma anche per il settore produttivo della provincia di Massa-Carrara». Lo afferma il deputato massese del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, nominato recentemente vicepresidente del M5s da Giuseppe Conte.

«Per questo – fa sapere – sono molto felice di annunciare l’arrivo sul territorio di Massa-Carrara nei prossimi giorni di Ilaria Fontana, sottosegretaria con delega alle attività relative alle bonifiche dei siti di interesse nazionale (Sin). Una serie di incontri tra Massa e Carrara nei quali aggiorneremo le istituzioni locali, i comitati, le associazioni di categoria, i sindacati del territorio, sul processo di avanzamento delle bonifiche. Questa visita istituzionale è un passaggio fondamentale, frutto di mesi di lavoro all’interno del ministero che oggi condividiamo col territorio».