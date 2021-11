«Vertenza Oma, battuta d’arresto preoccupante. L’incertezza persiste da due anni»

MASSA – Vertenza Oma Spa, nella giornata di ieri, 9 novembre 2021, si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali di categoria e il curatore fallimentare dell’azienda in fallimento, al fine di fare il punto della situazione in merito al mancato perfezionamento di acquisto da parte di Cividac. «In quell’incontro – spiegano le segreterie provinciali di Massa-Carrara e Firenze di Fim Cisl e Uilm – pur di fronte a una situazione imprevedibile, è stato confermato che Oma proseguirà le sue normali attività grazie all’esercizio provvisorio, in via prudenziale richiesto e prorogato fino 5 aprile 2022, con l’obiettivo immutato di arrivare alla vendita dell’azienda in tempi brevi e rimetterla in condizioni di operare non soltanto con gli attuali clienti, che ne hanno garantito la continuità, ma anche con tutti quelli che oggi, stante il regime di esercizio provvisorio sono impossibilitati ad affidare alla stessa commesse, pur esistendo tutti i requisiti tecnici e professionali necessari e richiesti».

«Quanto accaduto – proseguono i sindacati – pur volendolo considerare come una battuta d’arresto, ovviamente crea preoccupazione tra le maestranze, che vedevano la fine di una situazione di incertezza che ormai persiste da due anni, con il conseguente ritorno alla normalità. Da parte sindacale ci sarà massima attenzione nel gestire i prossimi appuntamenti, che come Fim e Uilm ci auguriamo al più presto veda la partecipazione di soggetti interessati all’acquisto, di una azienda che nonostante la difficoltà della situazione non si è mai fermata, grazie alla professionalità e alla serietà dei lavoratori, che mai hanno fatto mancare il loro fondamentale contributo e che resta inteso, chiunque sarà l’acquirente dovrà garantirne la totale occupazione. A seguito dell’incontro ci siamo attivati presso la regione Toscana, parte attiva nella gestione di questa vertenza».