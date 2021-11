Italian sea group investe altri 14 milioni sul cantiere di Marina di Carrara

MARINA DI CARRARA – Il consiglio di amministrazione di The Italian sea group, operatore della nautica di lusso di Marina di Carrara, ha approvato ieri, giovedì, un ulteriore piano di investimenti, denominato Tisg 4.1, del valore di 14 milioni di euro che si svilupperà nel periodo 2021-2022. L’investimento, spiega una nota della società, «prevede l’ampliamento del capannone sull’originario bacino, oltre che una serie di strutture ed impianti a servizio. Ciò consentirà di ampliare di 4 unità la contemporaneità delle navi in costruzione, spostando il limite costruttivo del cantiere da 100 a 140 metri».

Gli investimenti Tisg 4.1, si spiega, «si aggiungono al primo piano di investimento Tisg 4.0, avviato nel 2020 per un valore di circa 40 milioni di Euro: le attività di tale piano sono state completate per circa i due terzi, nel rispetto dell’originaria pianificazione». Il nuovo bacino «misura 147 metri in lunghezza e 48 metri in larghezza, dotato di una porta d’ingresso di circa 30 metri, sviluppa l’importante superficie di oltre 6.500 metri quadri con una massima capienza di 5 yacht tra i 60 e i 70 metri e navi sino ad una dimensione massima di 140 metri. È peraltro dotato di una innovativa ‘barca porta’ di chiusura con controlli elettronici che consentono il riempimento o lo svuotamento nel tempo record di 5 ore».

«Sono soddisfatto del puntuale completamento di questa infrastruttura. L’ultimo bacino realizzato in Italia risale a 50 anni fa e fu, peraltro, costruito proprio all’interno del nostro cantiere. Sono quindi certo che questa opera porterà benefici non solo alla nostra attività, ma sarà anche un volano per l’ulteriore crescita del territorio – il commento di Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian sea group -. La strategia di potenziamento della nostra capacità produttiva, attraverso gli investimenti Tisg 4.0 e Tisg 4.1, ci permetterà maggiore contemporaneità nonostante l’importante crescita dimensionale, sia per le navi in costruzione che per il refit. Proseguiamo a lavorare a ritmo serrato per rispettare gli i programmi nell’obiettivo di una sana e continua crescita”.

La prima attività del nuovo bacino sarà il 16 novembre con il varo di un nuovo e avveniristico 75 metri.