Sanac, Acciaierie d’Italia diserta l’audizione alla Camera. Nardi: «Inaccettabile»

MASSA – Ancora un’audizione alla Camera per trovare una soluzione per i lavoratori della Sanac. Ieri, mercoledì, è stata la volta del governo, rappresentato dalla viceministra Alessandra Todde. L’incontro voluto dalla deputata Pd Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive, ha permesso di fare ulteriore chiarezza su tutta la vicenda. «La situazione della Sanac – ha spiegato la Nardi – resta complessa, ma il governo ha nuovamente confermato la volontà di fare la propria parte». Una cosa però non è piaciuta alla deputata massese ed è per questo che ha voluto farla presente alla viceministra. «Ho fatto presente ad Alessandra Todde, che ritengo incomprensibile e in qualche modo inaccettabile che, Acciaierie d’Italia si sia detto non interessato a partecipare all’audizione. Inaccettabile perché Acciaierie d’Italia è una società partecipata di Invitalia e lo sarà ancora di più da qui a maggio e quindi quando chiamata dalla Camera dei deputati, dovrebbe intervenire».

La parlamentare apuana sta seguendo la vertenza dall’inizio ed è per questo che ha deciso attraverso queste audizioni di incontrare tutti i protagonisti. «Sulla situazione di Sanac non ci arrendiamo prosegue Nardi – vogliamo risposte concrete da dare a queste famiglie». La viceministra Todde ha assicurato tutto il suo impegno «Continueremo a monitorare la vicenda di Sanac – ha spiegato Alessandra Todde – anche ricercando soluzioni che possano garantire a Sanac una continuità produttiva e la tutela di tutti i lavoratori coinvolti». Questa è la paura più grande, la possibilità di una riduzione delle attività che potrebbe subire una consistente riduzione già dalla prossima settimana. «Anche in questo caso – ha concluso la Nardi – noi faremo la nostra parte. La politica deve usare tutti gli strumenti a sua disposizione per dare certezze a questi operai».

E sull’argomento interviene anche il Nuovo Psi col suo coordinatore provinciale Corrado Panesi. Riportiamo di seguito.

Credo che questa problematica sia solo l’epilogo oscuro della politica regionale, nazionale e locale, in quanto credo che gli appelli che arrivano da tutte le figure istituzionali del nostro territorio cadranno nella solita “manfrina politica” credo che sia arrivato il momento di avere “memoria storica e onestà intellettuale” purtroppo dobbiamo e abbiamo il dovere di farci e farvi un’analisi, che cosa abbiamo mancato sulla “strategia industriale?” credo che le ragioni del decadimento culturale ed industriale, parti da molto lontano, oggi stiamo solo pagando l’individualismo degli ultimi trent’anni, con esso una assoluta mancanza di autorevolezza della politica italiana nello scacchiere della geopolitica internazionale ed europea, stiamo pagando la totale assenza di autorevolezza nelle sedi opportune, ciò ha provocato un atroce scollamento con la società civile.

Ci siamo dimenticati di interporre il peso politico nei palazzi che contano e dove si decide le delocalizzazioni industriali, portando con assoluta forza l’importanza della siderurgia per la nostra nazione, concentrandoci solo nelle piccole sfide, mentre l’Europa e la geopolitica internazionale segnava il passo successivo e strategico verso il futuro, purtroppo e con sentita amarezza ci manca una classe politica autorevole e di alto spessore, (mi auguro che si risolva per il meglio questa situazione Sanac) invito tutti ad operarsi costantemente per ottenere un ottimo risultato importante, sia per questa città che per gli operai e le loro famiglie, al quale esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a loro e alle loro famiglie.

Altresì non trovo autorevole il comportamento del Consiglio comunale che ha dimostrato in consiglio comunale lunedì 25/10/21, proponendo un documento pur sapendo che questo tema è esclusivamente di competenza del “Ministero e Regione”, Purtroppo il nostro Sindaco pur avendo tutte le prerogative di intervento ha preferito starsene in disparte e in silenzio assordante, avrebbe evitato quella “manfrina” solo se si fosse alzato mettendo tutto la sua autorevolezza e peso politico assumendosi l’onore e l’onere di rappresentare il problema in tutte le sedi istituzionali, addirittura chiedendo a tutti i sindaci di appoggiare con un coordinamento tale battaglia per la giustizia sociale, oggi mentre il G20 segna un passo verso la “transazione ecologica” noi a Massa perdiamo tempo con piazze piene di pezze, tagli di nastro, manifestazioni culturali, invece di concentrarci su come possiamo intercettare con progetti seri quel mare di soldi? Dunque riflettiamo forse abbiamo bisogno di una classe politica con un profilo più alto e con una forte autorevolezza?