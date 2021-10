Contributi alle imprese apuane: prorogata la scadenza dei bandi

MASSA-CARRARA – La Camera di Commercio di Massa-Carrara comunica che «considerata la disponibilità di risorse e la finalità del loro utilizzo da parte delle imprese del territorio, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di contributo alle ore 24:00 del 20.12.2021. Si ricorda che da quest’anno, a pena di esclusione, le domande per la partecipazione ai vari bandi dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere – Servizi e-gov».

Nella pagina https://www.ms.camcom.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1716 del sito camerale tutte le informazioni sui bandi.