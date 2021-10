Porta a porta, Nausicaa: cambio calendario lunedì 1° novembre

CARRARA – Nausicaa Spa comunica che in occasione della festività dei Santi, il prossimo lunedì 1° novembre, cambierà il calendario dei ritiri della raccolta porta a porta. Rispetto alla settimana tipo, lunedì 1° novembre, non sarà effettuata alcuna raccolta e dunque i cittadini dovranno fare attenzione a non esporre alcun contenitore.

La raccolta delle frazioni organico e sfalci sarà recuperata con passaggio straordinario secondo il seguente programma. Zona monti (dall’Aurelia compresa a salire): martedì 2 novembre. Zona mare (dall’Aurelia esclusa a scendere): mercoledì 3 novembre.

Nausicaa raccomanda ai cittadini di prestare attenzione a questa variazione al fine di agevolare il servizio di raccolta dei rifiuti. Con l’occasione l’azienda ringrazia la popolazione «per l’attenta partecipazione ai progetti della città in materia di raccolta differenziata avviati in questi anni; l’impegno di tanti cittadini è determinate affinché questi progetti possano avere successo».