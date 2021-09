«Sanac, il ministro Giorgetti convochi parti sociali e istituzioni per dare risposte concrete»

ROMA – “Il ministro Giorgetti convochi le parti sociali e le istituzioni per dare risposte concrete sul futuro di Sanac e dei suoi lavoratori”. È intervenuto così in Parlamento il deputato di Italia Viva Cosimo Maria Ferri sul futuro dello stabilimento massese, portando all’attenzione del governo l’appello dei sindacati.

“Chiediamo al ministro di intervenire – ha detto Ferri -: Sanac ha quattro stabilimenti in Italia, ed ha bisogno di risposte. Acciaierie Italia, dove è entrata Invitalia, ha smesso da giugno di ordinare i prodotti alla nuova Sanac. L’amministrazione straordinaria continua e non ci sono le risposte che ci si aspetta. Chiediamo al ministro Giorgetti di convocare le parti sociali e anche le istituzioni per dare risposte concrete sul futuro dell’azienda e dei lavoratori”.