Quattro cose che devi sapere se decidi di iniziare con il trading online

Il trading online può offrire ottime opportunità di guadagno, a patto che si affronti questa sfida con le giuste prospettive e le giuste competenze.

Credere di fare ingenti profitti senza lo studio è un mito. Se inizierai a investire senza la dovuta preparazione riuscirai solo a perdere tutti i tuoi soldi in pochissimo tempo.

Quella che vi proponiamo oggi è una lista di dieci cose che dovete assolutamente sapere prima di iniziare la vostra avventura nel mondo del trading online. Non è sicuramente una guida esaustiva ma vi aiuterà sicuramente ad entrare nel giusto mindset. Procediamo!

Scegli il broker giusto

Avrai sicuramente sentito parlare di moltissime truffe legate al trading online. Quello che devi sapere è che sono tutte legate ad una scelta sbagliata, la peggiore che si potrebbe prendere, da parte del trader.

La scelta riguarda il broker. Affidarsi a broker non regolamentati e poco affidabili, infatti, vi porterà senza dubbio nelle mani di truffatori che approfittano della vostra ingenuità e della vostra poca esperienza in ambito finanziario.

Quando scegliete un broker assicuratevi sempre di trovarvi davanti ad una piattaforma in possesso di una licenza europea. Questo vi metterà al sicuro da tutte le possibili truffe.

Studia attentamente i grafici

Saranno il vostro migliore amico, ma ad un primo sguardo potreste trovarvi spaesati. I grafici a candele, tipici delle piattaforme di trading, sono abbastanza semplici da interpretare.

Prendiamo ad esempio il grafico Euro Dollaro a cinque minuti presente su RoboMarkets. Quando in un determinato lasso di tempo (nel nostro caso cinque minuti) il prezzo sale la candela si colorerà di bianco. Al contrario, quando il prezzo scenderà, la candela si colorerà di blu.

Sopra e sotto alle candele potete vedere delle linee verticali. Rappresentano i massimi e i minimi raggiunti del prezzo in quel determinato lasso di tempo.

Usa un Money Management

Uno degli errori più comuni è quello di iniziare a investire sui mercati finanziari senza un adeguato Money Management, ovvero senza una corretta gestione del denaro.

Se investite una parte troppo rilevante del vostro capitale in una singola operazione, non importa quanto siete bravi, prima o poi perderete tutto.

Usare il Money management significa calcolare correttamente la tua esposizione ed essere consapevole che molte operazioni chiuderanno in perdita. Grazie al Money Management, tuttavia, non rischierete di perdere tutti i vostri soldi in poche operazioni, in quanto investirete solo una piccola parte del vostro capitale.

Se all’inizio vi sembrerà uno strumento che limita le vostre vincite, capirete presto che non fa altro che limitare i danni quando le cose non vanno nel verso giusto.

Non affidarti solo ad una tecnica di analisi

Il grande dibattito tra gli esperti del trading online è legato all’eterna lotta tra analisi tecnica e analisi fondamentale. La prima studia l’andamento dei prezzi cercando di prevederne i valori futuri studiano le forme geometriche ricreate sui grafici.

La seconda invece studia i fenomeni macroeconomici e cerca di prevedere l’andamento futuro dei prezzi in base alle notizie macroeconomiche.

Quando inizierai a far sul serio cerca di affidarti ad entrambe queste visioni. Ti accorgerai che ti possono entrambe aiutare a fare i giusti investimenti.