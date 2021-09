Il Comune di Carrara assume due ingegneri a tempo indeterminato: come fare domanda

CARRARA – Pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di due Specializzati Tecnici, cat. D, posizione economica D1, con la professionalità di Ingegnere.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 ottobre 2021. Le riserve, la modalità di partecipazione e ulteriori informazioni si trovano cliccando QUI e nella sezione Bandi di Concorso.