Carrara, al lavoro venti beneficiari del reddito di cittadinanza: via ai Puc

CARRARA – Entrano nel vivo anche nella nostra città i “Puc”, i Progetti Utili alla collettività che vedono impegnati 20 beneficiari del reddito di cittadinanza in interventi che vanno dall’igiene urbana al decoro degli spazi pubblici, fino alle campagne per i nostri amici a quattro zampe. Il Comune di Carrara ha definito, per ora, tre progetti di cui due già attivi e uno in attesa di partire: l’iniziativa è stata presentata mercoledì 25 agosto alla commissione Politiche Sociali presieduta da Tiziana Guerra.

«È stato un percorso lungo e difficile, con vari stop dettati dalla pandemia – ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Anna Lucia Galleni – È stato fatto un grande lavoro nell’attività di selezione dei soggetti da coinvolgere e nella parte burocratico/amministrativa, davvero impegnativa. Ringrazio il personale del Settore che, nello sviluppo del progetto, si è anche interfacciato con le associazioni del Terzo settore, i Comuni limitrofi e il Centro per l’Impiego: senza la loro determinazione non saremmo riusciti ad attivare questi progetti davvero molto importanti. Chi beneficia del reddito di cittadinanza – ha aggiunto Galleni – tramite questi progetti è tenuto a svolgere un’attività manuale o intellettuale che si configura come una sorta di restituzione alla collettività e come un’importante occasione per recuperare un ruolo attivo in seno alla comunità mediante un fattivo e concreto impegno».

I due “Puc” in corso sono stati realizzati in collaborazione con Nausicaa Spa: dopo le visite mediche e i corsi di formazione del caso, i protagonisti del progetto sono stati affiancati al personale della partecipata per interventi di supporto ai servizi ambientali. In particolare 5 persone sono già al lavoro nelle attività di spazzamento nelle zone di Marina, Bonascola e Carrara mentre altre 5 inizieranno la loro attività a breve. Sempre a supporto e sotto la supervisione dei dipendenti di Nausicaa, partirà un progetto che impegnerà altre 6 persone nell’attività di manutenzione ordinaria del decoro nei cimiteri comunali.

«Ringrazio Nausicaa per il supporto dato ai progetti: il personale della nostra partecipata ha giocato un ruolo importante, sia nella formazione delle persone coinvolte nel progetto, sia per quanto riguarda la parte burocratica. Senza dimenticare che proprio Nausicaa ha messo a disposizione tutta la dotazione necessaria a rendere operativi i nuovi addetti. La nostra volontà è stata quella di cogliere l’occasione dei “Puc” per coinvolgere i percettori del reddito di cittadinanza in interventi su igiene urbana e decoro degli spazi pubblici, gli ambiti perfetti a nostro avviso sui quali lavorare» ha aggiunto Sarah Scaletti, assessore all’Ambiente, anche lei ospite della commissione.

A seguito dell’illustrazione dei progetti, la presidente Tiziana Guerra ha espresso soddisfazione: «Un sentito ringraziamento all’amministrazione, a Nausicaa Spa e al personale del settore che hanno permesso di portare avanti questa importante fase legata al reddito di cittadinanza: i “Puc” infatti permetteranno ai percettori di adoperarsi per attività legate all’attenzione verso il territorio e verso il bene comune. Un ringraziamento anche all’associazione Ekoclub che ha presentato un proprio progetto che spero possa “ispirare” ed essere di esempio per altre associazioni».

Il terzo “Puc” messo a punto dal Comune e in attesa di partire, è proprio quello realizzato insieme a Ekoclub International Odv Massa-Carrara, coinvolge quattro percettori del reddito di cittadinanza ed è incentrato su una campagna di sensibilizzare sul rapporto uomo/animale che si concretizzerà nella raccolta di alimenti per cani e gatti in situazione di bisogno e prevenzione dei maltrattamenti.