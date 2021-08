«A Massa-Carrara mancano 2.500 muratori, perché non viene potenziata la scuola edile?»

MASSA-CARRARA – «Con il recovery plan l’economia subirà una impennata da ricordare il boom italiano del dopo guerra, e con il 110% e le altre agevolazioni l’edilizia sta già vivendo il suo anno dorato. Il Sole 24 Ore ha pubblicato uno studio dell’Istat che parla più che chiaro: nei prossimi due anni serviranno 250mila addetti nel comportò dell’edilizia, oltre a 30mila persone specializzate nelle certificazioni obbligatorie per lo sbrigarsi delle pratiche burocratiche e tecniche necessarie ad accedere alle agevolazioni, ai bonus e ai contributi europei». Lo affermano in una nota il consigliere provinciale di Forza Italia, Omar Tognini, e Gianni Musetti.

«Serve fare squadra, costituire gruppi di lavoro fra professionisti specializzati. Ingegneri, architetti, geometri, tecnici della burocrazia. Saranno questi i requisiti più ricercati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati per aprire l’accesso ai duecento miliardi di euro messi a disposizione della Comunità Europea. Ma il grande numero di persone che dovranno essere messe al lavoro saranno quelli della manodopera qualificata nel campo edilizio. Solo a Massa-Carrara, sempre secondo l’Istat, abbiamo bisogno di 2.500 persone di cui almeno il 60% con una precisa specializzazione. Serve formazione, è evidente, e noi a Carrara abbiamo la fortuna di avere l’ente paritetico provinciale della scuola edile».

«Purtroppo – aggiungono i due politici – questa scuola è completamente abbandonata dalle istituzioni, tanto che ad oggi sono attivi solo due corsi a numero chiuso per due decine di unità. La Provincia si è dimenticata di avere una risorsa e le nostre aziende edili sono già impazzite nel cercare personale. Già ad oggi non trovano personale e si devono rivolgere a sub appalti o a richiamare manodopera da altre provincie od addirittura dalla Romania».

«Una opportunità che vogliamo – concludono – che il nostro territorio non rischi di perdere, con ennesima dimostrazione della incapacità politica che ristagna nelle istituzioni Apuane. Abbiamo fatto richiesta alla Provincia di attivarsi immediatamente per recuperare il rapporto con la scuola edile e per investire immediatamente su di essa con un grande progetto di reclutamento degli studenti di ogni età, da mettere a disposizione delle aziende con dei corsi di formazione gratuiti, in collaborazione con gli industriali, gli artigiani e la cassa edile provinciale».